Smilja se vratila u 'Ljubav je na selo' zbog Branka: 'Od početka je direktan! Dat ću mu šansu'

Kod nje mi se najviše svidjelo kakva je u kući i njezin karakter i ponašanje. Mislim da bi se takva osoba sviđala i mojoj djeci, a ja bih bio oduševljen, rekao je farmer Branko Jurišić iz mjesta Jakšić u svom predstavljanju u 'Ljubav je na selu'. Zaintrigirala ga je Smilja iz prošle sezone, koja je odlučila potražiti ljubav i u 16. sezoni showa.

- Čula sam da me netko prozvao i evo me. Branko je rekao da je gledao cijeli show, da sam mu se ja svidjela i da želi da dođem ja i eto me. Spremna sam dati šansu Branku. Eto me tu. Branko je od početka direktan i otvoren i onda ću i ja tako morati - istaknula je Smilja.

Foto: RTL

Nju je u prošloj sezoni odabrao farmer Zvonko. Bili su na romantičnom putovanju, no njihova veza nije imala sretan kraj. Ipak, to nije poljuljalo njezinu vjeru u ljubav.

- Ja u ljubav uvijek vjerujem, ja sam optimista. Nikad se ne zna. Jednom će doći onaj pravi - istaknula je Smilja.