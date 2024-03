Smiljki Bencet je zbog Regice teško padao odlazak na tržnicu: 'Sirota si, evo ti sve badava...'

Kao djevojčica stalno je recitirala i pjevala, a nakon male mature upisala je srednju medicinsku školu. Na praksi je Smiljka Bencet Jagarić shvatila da to nije posao koji želi raditi - nije mogla dati injekciju. Zaposlila se u trgovini Varteks i u isto vrijeme upisala se u dramsku grupu jer je imala slobodnog vremena. Tad joj je redatelj varaždinskoga kazališta rekao: 'Jako si talentirana. Nećeš valjda raditi u tvornici?'. Zavidnu dugogodišnju karijeru glumačka diva, koja nas je napustila prije godinu dana, počela je upravo u kazalištu, glumila je 131 ulogu u više od tri tisuće predstava. Utjelovila je Smiljka likove kao što su Ann Boleyn, Cesarčevu Tonku i brojne druge. A onda je doživjela uspjeh i na televiziji. Do njezine najpoznatije uloge, Regice u legendarnim 'Gruntovčanima', došla je slučajno sedamdesetih godina.

Foto: Privatni arhiv

- Regicu je trebala igrati Nela Eržišnik, koja je nekoliko godina prije oduševila u filmu 'Breza', ali se neposredno prije snimanja 'Mejaša' razboljela. Mladen Šerment, koji u 'Gruntovčanima' igra Presvetlog, tad je predložio mene - rekla je svojedobno Smiljka. Glumicu su nazvali u 23 sata, a ona nije mogla vjerovati.

- Ja nikad nisam snimala, ne znam kako se to radi - rekla je tad. Na nagovor supruga Vladimira, s kojim je provela pet desetljeća u braku, nakon 15 minuta prihvatila je ulogu. Smiljki je to bilo prvo pojavljivanje pred kamerama.

Od prvog prikazivanja 'Gruntovčana' prošlo je gotovo 50 godina, ali se i dan-danas serija s vremena na vrijeme reprizira. Prije trinaest godina je repriziranje serije obaralo rekorde gledanosti, a ljubavna priča Dudeka (Martin Sagner) i Regice bila je popularnija od one Onura i Šeherezade iz turske sapunice '1001 noć'. Reprize 'Gruntovčana' nije propuštala ni Regica, koja je uživala i radovala se scenama s pokojnim Martinom te Marijom koja je imala ulogu Kate Ožbolt. Regica je uvijek govorila da nije znala koliko je puta serija bila reprizirana, ali ju je svaki put gledala. Velika joj je želja bila ponovno stupiti u kontakt s Marijom.

Foto: Privatni arhiv

- Voljela bih da mi se javi Marija Geml, samo nas dvije smo žive od ekipe 'Gruntovčana' i sigurno bismo puno toga imale popričati. Rado bih je nazvala, ali ne znam kako do nje, ne znam gdje živi - rekla nam je jednom prilikom Smiljka. Osim repriza serije, veselje joj je priuštila i glumačka družina iz Sigeteca, koja već desetljećima njeguje sjećanje na 'Gruntovčane'. Družina je Regici jedne godine poslala čestitku za Božić i Novu godinu.

- Održavaju sjećanje na Gruntovec, na sve likove, žive s time i vjerujem da će privući i mlađe generacije. Da će naši Gruntovčani još dugo živjeti u tom kraju - rekla je prije nekoliko godina za 24sata. Regica je voljela raditi sa svojim Dudekom. On ju je naučio kako raditi seoske poslove i riješio ju je straha od krava.

- Martin je doista bio divan kolega. S obzirom na to da je odrastao u Novigradu Podravskom, bio je jedini izvorni podravski kajkavac u ekipi i sve nas je poučavao kako treba izgovarati tekst. Ali nije to sve čemu me naučio. Odrastao je na selu i znao je obavljati sve poslove. Pokazao mi je kako se radi s vilama, kako kopati, kako voditi krave i upregnuti ih u kola - ispričala je svojedobno glumica pa istaknula da se na početku snimanja bojala krava.

Foto: Privatni arhiv

- One su to osjetile i nisu me htjele slušati. Kad bih im rekla: 'Aj Cveta, aj Cifra' i krenula naprijed, one bi krenule natrag. Ubrzo smo se sprijateljile pa bi počele mukati kad bi čule moj glas, a dečki iz ekipe su me zafrkavali da odem u štalu pozdraviti glumačke partnerice - rekla je.

Osim u 'Gruntovčanima', s Martinom je glumila i u kultnoj seriji 'Mejaši'. Za ulogu Regice dobila je brojne nagrade, od kojih su joj sve bile drage. Najviše je pamtila, kako je isticala, prijam ljudi. Obožavatelji su joj sedamdesetih godina slali pisma te joj davali poklone. Doživljavali su je kao 'sirotu Regicu' pa se znalo dogoditi da joj na ulici daju kobasicu. Regici je neko vrijeme teško padao odlazak na plac jer su seljaci ostavljali svoje štandove čim bi čuli da je ona stigla. Htjeli su joj sve dati badava, zbog čega se pola godine od prikazivanja nije pojavljivala na Dolcu. 'Regica, ti si sirotinja', govorili su joj seljaci i prolaznici na placu, na što im je ona odgovarala: 'Nisam sirotinja, samo glumim Regicu, imam novca'. Popularnost Regice nije nestala ni gotovo pola stoljeća od prve epizode. Smiljki su nudili brojne uloge u novim serijama, ali ih je ona sve odbila.

Foto: Privatni arhiv

- Zvali su me i u sapunice, ali nemam snage za današnji tempo rada. Stara sam škola, mi smo radili osam sati i gotovo. Tehničari, kamermani... Svi bi gasili svoje i krenuli kući. Nitko ih tad nije ni pokušao tjerati raditi dulje. Danas se radi od jutra do sutra. Takav tempo je naporan i mladima, sigurna sam da to ne bih izdržala - rekla je tad glumica. Međutim, Smiljka je nastavila raditi, sve do prije desetak godina, kad je prestala. Dugo vremena nije htjela davati ni intervjue, sve do 2017. kad je intervju na nagovor sina Luke dala upravo našim novinama. U istom se intervjuu prisjetila i preminulog oca, koji je nestao kad je ona imala 11 godina.

- Proglasili su ga neprijateljem, iako je bio telegrafist i nikad nije uzeo u ruku oružje. Nikad ga nisam prežalila. Mama i ja smo se često selile, a u Varaždinu sam upisala glumačku školu - ispričala je tad Smiljka. Njezin sin jedinac Luka preminuo je 2019., a nakon njegove smrti Smiljkina jedina želja je bila otići ponovno u kazalište. Svoju je želju i ispunila, godinu dana nakon. Regica je ponovno uživala u 'Gruntovčanima', ovaj put u obliku predstave, koja je bila premijerno prikazana 8. ožujka 2020. u kazalištu Kerempuh u režiji Rajka Minkovića i Borisa Svrtana.

Foto: Matija Habljak/Pixsell

Zagreb je krajem tog ožujka pogodio veliki potres. Dan nakon Smiljka je pala kod kuće i slomila kuk, a nakon pada se ničeg nije sjećala. U trenutku pada je bila sama u kući. Nije znala kako su policajci i vatrogasci ušli u njezin stan niti kako je završila u bolnici.

- Razgovarala sam sa psihijatrom, pitala sam hoće li mi se sjećanje ikad vratiti. Rečeno mi je da se ne nadam, da se organizam brani od šoka koji sam doživjela i da se vjerojatno neću sjetiti nikad. Ne vjerujem ni da ću se oporaviti, ali nada umire posljednja. Ako više neću moći hodati, ići ću na štakama - ispričala nam je tad.

Nakon pada ju je posjećivala jedna žena iz Zaprešića te joj pomagala oko kuće, a prijatelji su je zvali i ispitivali kad će izaći i popiti kavu s njima.

- Zasad još ne. Ili sam u kolicima ili s hodalicom. Ali nisam izgubila vezu sa svijetom. Svi moji prijatelji također sad gledaju 'Gruntovčane'. Oni s kojima se znam iz mladih dana kažu: 'Kad gledamo i kad se sjetimo... Kakve su to razlike u životu'. Ne znam je li me život kaznio, tko me je kaznio, zbog čega, zašto, da sam ovako glupo pala i zeznula si zadnje godine, dane života - kazala nam je tad. Nakon pada je ponovno počela pratiti seriju, a kako je ranije govorila, televizija joj je tad postala stalno društvo. Iz bolnice Sveti duh, gdje su joj operirali kuk, prevezli su je u Rezidenciju Kastelan u Novom Zagrebu. Tamo je bila sve do smrti. U domu je bila sretna. Imala je veliki vrt pa je tijekom karantene mogla izaći iz sobe i prošetati uz pomoć hodalice.

Foto: Jurica Galoic/PIXSELL/

- Da nije bilo pandemije, ja bih otišla mjesec dana na rehabilitaciju u neke toplice i mnogi mi kažu da bih danas već hodala bez problema i vratila se kući. Ovako sam morala sama pronaći fizioterapeuta i sad mi dolazi tri puta tjedno, pa se uz njegovu pomoć ipak vidi napredak. Čovjek je stvarno stručan i ima puno strpljenja i volje da mi pomogne, pa smo se već dogovorili da, kad jednog dana dođem kući, nastavimo suradnju - ispričala je tada Smiljka i dodala: 'Ovdje dani prolaze polako. Najgore je bilo kad nam nitko nije smio doći u posjet i kad bi paketi koje bi mi donijeli morali stajati tri dana dezinficirani u spremištu. Nerijetko bi mi slali voće, a onda samo možete zamisliti u kojem stanju je bilo nakon tri dana. Kad su mjere popustile, dopustili su nam i posjete u otvorenom prostoru, pa su mi mogli doći i prijatelji, što me jako veselilo. Sjeli bismo u vrt na klupe i družili se pola sata, koliko je bilo dopušteno i razgovarali preko brnjica, kako zovem te maske koje moramo nositi'.

Omiljena Regica preminula je 31. ožujka 2023. u 89. godini. Glumici je iznenada pozlilo te je završila na hitnoj na Rebru. Počela se oporavljati, ali nas je iznenada napustila.

- Prebacili su je na odjel, osjećala se bolje. Danas smo je trebali ići posjetiti i onda su nam javili iz bolnice da je umrla. Iznenada joj se pogoršalo - rekao nam je tad njezin nećak Nino Matijašec. Glumicu su obitelj, prijatelji i kolege posljednji put ispratili 6. travnja na zagrebačkome Mirogoju.

Foto: Privatni arhiv

- Bila je izuzetna glumačka ličnost, a nama je osobita čast što je velik dio karijere provela u kazalištu. Nakon te pozornice uspješna je bila i ulogama u serijama i u radiju. Ona je lik Regice donijela s toliko ljudskosti i humora, bila je najbolja glumica kao Regica iz 'Gruntovčana' - rekao je na pogrebu Miljenko Puljić, ravnatelj Komedije. Lijepih trenutaka s glumicom tad se prisjetila i Lela Margitić, s kojom se Smiljka družila u garderobama kazališta.

- Bila si toliko vesela, samozatajna, skromna, topla, draga. Uvijek si bila nasmijana, nosila si kolače, tako slatke u životu nikad nisam probala. Imala si takav veliki uspjeh i popularnost jer si s Regicom osvojila srca svih. Koliko smo divnih trenutaka s tobom proveli, bila si sjajna glumica i žena - rekla je tada Lela.