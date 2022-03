Smithova majka nakon šamara na Oscarima: 'On je miroljubiv, po prvi put ga vidim nasilnog'

Majka Willa Smitha (53), Carolyn Bright oglasila se nakon njegovog udarca Chrisu Rocku (57) na ovogodišnjoj dodjeli Oscara. Priznala je da je iznenađena ponašanjem svog sina i tvrdi da je to prvi put da ga je vidjela da je tako napao nekoga, prenosi Comicbook.

- Will je vrlo miroljubiva osoba i to je prvi put da sam ga ikada vidjela da je tako pobjesnio, prvi put u životu - rekla je Carolyn.

U razgovoru s novinarima priznala je da ju je jako šokirao taj događaj jer nikad nije vidjela svog sina da se tako nasilno ponaša.

- Da, iznenadilo me. Nikad ga nisam vidio da to radi - komentirala je glumčeva majka.

Situaciju je komentirala i Smithova sestra Ellen koja je stala u njegovu obranu, jer smatra da nije lako biti u njegovoj koži i da je prošao puno toga da bi došao do svega što sad ima.

- Ljudi komentiraju stvari kao: 'Volio bih da sam u njegovoj koži ili, to su moji ciljevi i sve.' Ali ti stvarno ne znaš što je potrebno da stigneš tamo. I imala sam razgovore s njim i stvarno mi je nekako slomilo srce slušajući stvari koje je rekao da mora proći da bi došao tamo gdje je - rekla je Willova sestra Ellen.

U konačnici, Willova majka kaže da je 'ponosna što je on to što je', a svom sinu je dala i nekoliko savjeta 'da se opusti i ode na neki odmor'.Will Smith je izašao na pozornicu i primio Oscara za najboljeg glumca u filmu 'Kralj Richard' te se ispričao samo Akademiji zbog svojih postupaka dok je držao pozdravni govor. Tek sljedeći dana glumac se prvi put javno ispričao Rocku putem objave na Instagramu.

