Od Princa iz Bel-Aira do prvog Oscara: Will Smith u povijest je ušao kao otac teniskih zvijezdi

Iako je većini publike vjerojatno još uvijek najpoznatiji kao glavni lik popularnog sitcoma 'Princ iz Bel-Aira' ili iz mnogobrojnih uspješnih komedija i akcijskih filmova, Will Smith (53) u svijet poznatih i slavnih ušao je svojim glazbenim talentom. Još kao srednjoškolac, sa svojim vjernim suradnikom DJ-em Jazzy Jeffom objavio je prvi uspješni singl, a postali su i prvi dobitnici Grammyja u hip-hop kategoriji u povijesti. Sa slavom je, dakako, stiglo i bogatstvo, na mlađahni Will nikad nije, kako priznaje, bio dobar s novcem. Ubrzo je bankrotirao, a upao je u probleme zbog neplaćanja poreza. Na prvu audiciju, baš onu za sitcom koji će ga proslaviti i karijeru mu usmjeriti u drugom smjeru, otišao je praktički iz očaja.

Dakako, uloga je postala njegova, a tamo je upoznao i svoju buduću suprugu Jadu Pinkett (50). Ona svoju ulogu nije dobila jer su producenti smatrali kako je preniska za Willa te da u seriji ne bi izgledali kao kompatibilan par. Ipak, Smith ju je zamijetio i odmah joj se javio, no ona nije bila odveć impresionirana. Will je oženio glumicu u usponu Sheree Zampino, s kojom je dobio sina Treya. Taj brak nije potrajao dugo, a Will i Jada 'upalili' su iz druge. U braku su dobili sina Jadena (23) i kćer Willow (21), koje će se u godinama koje slijede pokazati kao poprilično osebujna djeca, koja će svojim roditeljima zadavati brojne glavobolje.

U svojim holivudskim počecima, Will se susreo s nekoliko prepreka, čak i nakon uspjeha 'Princa iz Bel-Aira'. Glumcima s televizije nije se u to vrijeme predviđala osobito uspješna filmska karijera, pogotovo ne onima tamnoputima. Ipak, zahvaljujući ulogama u 'Where the Day Takes You', 'Made in America', a na koncu i 'Six Degrees of Separation', zbog kojeg je odbio financijski znatno unosnije uloge, Smith se pozicionirao kao vrstan glumac, koji lako osvaja publiku, ali i kritiku. Nedugo nakon toga snima 'Zločeste dečke', a zatim i svoj prvi blockbuster 'Dan nezavisnosti'. Velika holivudska karijera je uspješno rođena.

Iako se možda doimalo da su dani njegovih najvećih uloga prošli, Smith je i dalje jedan od najtraženijih holivudskih glumaca, a samo za posljednji film 'Kralj Richard, u kojem glumi oca teniskih ikona Venus i Serene Williams, inkasirao je 40 milijuna dolara. Još važnije od toga, konačno je dobio glumačkog Oscara.

- Richard Williams bio je zaštitnik svoje obitelji, ja sam za vrijeme snimanja imao sličnu ulogu. U ovom biznisu često te podcjenjuju. Hvala Venus i Sereni što su mi vjerovale, što su htjele da ispričam ovu priču. Ne plačem zato što sam dobio nagradu, ljubav je ta zbog koje činimo lude stvari. Ja sam ambasador ljubavi. Sada izgledam kao ludi otac, kao Richard Williams - jedva je od suza rekao Will nakon što je postao oskarovac i ispričao se Akademiji, aludirajući na nešto raniji incident u kojem je sudjelovao.

Prije nekoliko mjeseci, na premijeri filma Smith je pozirao sa suprugom Jadom i djecom, a iako na fotografijama izgledaju poprilično skladno, njihov brak česta je tema američkih, ali i svjetskih showbiz medija. Nije tome zasigurno pomogla ni glumčeva aktualna biografija jednostavno nazvana 'Will', a kojom kao da je odlučio pod svaku cijenu šokirati javnost. U knjizi koja povremeno premašuje čak i interes za spomenutim filmom, Smith govori o bračnoj nevjeri, ali i dogovorenim uvjetima između njega i Jade, u kojima su imali druge partnere. O drogi, suicidalnim mislima, pikanterijama iz seksualnog života, Hollywoodu, ali i odrastanju.

Puno se govorilo i pisalo i o scijentologiji, za koju obitelj negira da je ikad bila njihov odabir, no o povezanosti se godinama šuškalo, kao i o Jadinoj ljubavi s preminulim reperom Tupacom Shakurom koja je izluđivala Willa. Naravno, i o otvorenom priznanju glumca kako je aktivno razmišljao o tome da ubije svoga oca nasilnika i tako osveti majku. Njegova djeca pak za to vrijeme na društvenim mrežama 'istražuju', pa su tako nedavno čitali djela Oshoa, vođe sekte o kojoj je snimljen hvaljeni Netflixov dokumentarac 'Wild Wild Country', a Will ponosno priznaje kako ih nikad ni u čemu nisu sputavali, pa ih tako nisu ni poslali u školu, već su se obrazovali od kuće.

Možda je negdje ipak trebalo povući crtu.

