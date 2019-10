Smrt i propasti karijera: Nakon 'Xene' je sve krenulo nizbrdo...

Krajem 90-ih godina 'Xena - princeza ratnica' bila je jedna od najpopularnijih serija u svijetu. Emitirala se od 1995. do 2001. godine, a nakon njezina završetka, iako se očekivalo kako će glumci ostvariti zavidne karijere, to se nije dogodilo. Dio njih danas glumi u C razrednim filmovima, dio se okrenuo drugim poslovima, a Kevin Smith koji je utjelovio Aresa je nesretno poginuo 2002. godine... Evo što danas radi ostatak zvijezda iz 'Xene'.

Lucy Lawless (51) - Xena

Foto: Instagram

Foto: IMDB Glavna glumica serije jedina je nakon 'Xene' ostvarila kakvu-takvu glumačku karijeru. Imala je nekoliko uloga u poznatim filmovima , najčešće manjih, a pristajala je na sve uloge. U filmu Eurotrip glumila je Madam Vandersexxx, glavnu ulogu imala je u 'Ash vs. Evil dead', a pojavila se i u serijama 'CSI: Miami', 'Spartak', 'Dva i pol muškarca'... Osim glume, neko vrijeme radila je na pjevačkoj karijeri, a i danas je aktivna na prosvjedima za spas okoliša. Već 20 godina u braku je s jednim od tvoraca 'Xene' - Robertom Taperom.

Renee O'Connor (48) - Gabrielle

Foto: Instagram

Foto: IMDB Između 400 cura koje su se pojavile na audiciji za ulogu Gabrielle, producenti su odabrali bar nju.

- Tražili su nekoga punog duha, nekoga tko je zapravo sličan plemenitoj Gabrielle. Kako je Xena jaka, tražili su nekoga tko će djelovati slabašno, ali samo djelovati... - prisjetila se audicije Renee.

Nakon završetka serije glumila je po kazalištima i snimila je nekoliko Sci-fi filmova s manjim budžetom. Iako su je mnogi vidjeli kao buduću veliku zvijezdu, ispalo je da joj je uloga Gabrielle bila vrhunac karijere.

Ted Raimi (54) - Joxer

Foto: Instagram

Smotani Joxer bio je jedan od omiljenih likova u seriji. Iako se nije pojavljivao u svakoj epizodi, uz Renee i Lucy proveo je najviše vremena na ekranu. Nakon završetka snimanja nastavio je s glumom, doduše ne posebno uspješno. Pojavljivao se u manjim ulogama u serijama 'Supernatural', 'CSI: NY', a sredinom 2000-ih okušao se i kao redatelj.

Kevin Smith - Ares

Foto: IMDB

Glavni negativac serije bio je na dobrom putu da se probije u Hollywoodu, ali je poginuo pripremajući se za film Brucea Willisa 'Suze sunca'. Nakon jednog napornog dana snimanja u Kini, glumac je izašao na proslavu s kolegama sa seta. Odlučio je nakon toga prošetati do hotela, ali se iz nekog razloga popeo na jednu obližnju građevinu. Pao je s desetak metara visine, a unatoč brzoj reakciji hitne pomoći, nije mu nije bilo spasa. Umro je od posljedica pada deset dana kasnije, 15. veljače 2002. godine.

Hudson Leick (50) - Callisto

Foto: Instagram