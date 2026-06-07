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LJEPOTICA HRVATSKIH KORIJENA

Snaha Roda Stewarta: 'Tražim 2 ulaznice za utakmicu Hrvatske i Engleske. Nemojte da su skupe!'

Piše 24sata,
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Snaha Roda Stewarta: 'Tražim 2 ulaznice za utakmicu Hrvatske i Engleske. Nemojte da su skupe!'
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Foto: Matija Habljak/Pixsell/instagram

Nicole, koja je inače hrvatskog podrijetla, objavila je kako traži ulaznice za utakmicu u Dallasu, no da one nisu po 'napuhanoj' cijeni preprodavača, već po originalnoj

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Nicole Artukovich, koja se 2024. udala za Liama Stewarta i tako postala snaha slavnog Roda Stewarta, na Instagramu je zatražila dvije ulaznice za utakmicu Hrvatska-Engleska u Dallasu. 

POGLEDAJTE GALERIJU: Vjenčanje Liama i Nicole Stewart u Dubrovniku 

ARHIVA - 2024. Dubrovnik: Vjenčanje Nicole Artukovich i Liama Stewarta u crkvi sv.Ignacija ARHIVA - 2024. Dubrovnik: Vjenčanje Nicole Artukovich i Liama Stewarta u crkvi sv.Ignacija ARHIVA - 2024. Dubrovnik: Vjenčanje Nicole Artukovich i Liama Stewarta u crkvi sv.Ignacija
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Foto: Matija Habljak/PIXSELL - ilustrativna fotografija

- Tražim dvije ulaznice za utakmicu Hrvatske protiv Engleske u Dallasu koje nisu po preprodajnim cijenama - napisala je Nicole na Instagram Storyju. Stavila je i emotikone dvije hrvatske zastave na svoje obraze, a za pjesmu uz Story je odabrala 'Igraj moja Hrvatska' Zaprešić Boysa. 

Foto: instagram

Nicole je tako zatražila od svojih obožavatelja da joj pomognu nabaviti ulaznice za utakmicu, no da one nisu po 'napuhanoj' cijeni preprodavača, već po onoj originalnoj. 

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Ona je inače hrvatskog podrijetla. Veza Liama i Nicole od početka je bila u središtu pozornosti domaće javnosti jer je njezina obitelj davno odselila iz Hrvatske u Ameriku. Nicole je i dalje jako povezana s Dubrovnikom, Konavlima i krajnjim jugom, odakle su joj baka i djed.

Dubrovnik: Vjenčanje Nicole Artukovich i Liama Stewarta u crkvi sv.Ignacija
Dubrovnik: Vjenčanje Nicole Artukovich i Liama Stewarta u crkvi sv.Ignacija | Foto: ILUSTRACIJA/Matija Habljak/PIXSELL

Na raskošnom vjenčanju u Dubrovniku bio je i Rod Stewart. Ona i Liam oženili su se u baroknoj crkvi na Jezuitima, a slavlje se nastavilo na Lovrijencu. Posebno iznenađenje večeri bio je nastup Petra Graše. 

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Rod Stewart stigao na vjenčanje svog sina u Dubrovniku, turisti su ga opkolili | Foto: ILUSTRACIJA/Matija Habljak/PIXSELL

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