Snaha Roda Stewarta: 'Tražim 2 ulaznice za utakmicu Hrvatske i Engleske. Nemojte da su skupe!'

Nicole Artukovich, koja se 2024. udala za Liama Stewarta i tako postala snaha slavnog Roda Stewarta, na Instagramu je zatražila dvije ulaznice za utakmicu Hrvatska-Engleska u Dallasu.

POGLEDAJTE GALERIJU: Vjenčanje Liama i Nicole Stewart u Dubrovniku

- Tražim dvije ulaznice za utakmicu Hrvatske protiv Engleske u Dallasu koje nisu po preprodajnim cijenama - napisala je Nicole na Instagram Storyju. Stavila je i emotikone dvije hrvatske zastave na svoje obraze, a za pjesmu uz Story je odabrala 'Igraj moja Hrvatska' Zaprešić Boysa.

Foto: instagram

Nicole je tako zatražila od svojih obožavatelja da joj pomognu nabaviti ulaznice za utakmicu, no da one nisu po 'napuhanoj' cijeni preprodavača, već po onoj originalnoj.

Ona je inače hrvatskog podrijetla. Veza Liama i Nicole od početka je bila u središtu pozornosti domaće javnosti jer je njezina obitelj davno odselila iz Hrvatske u Ameriku. Nicole je i dalje jako povezana s Dubrovnikom, Konavlima i krajnjim jugom, odakle su joj baka i djed.

Dubrovnik: Vjenčanje Nicole Artukovich i Liama Stewarta u crkvi sv.Ignacija | Foto: ILUSTRACIJA/Matija Habljak/PIXSELL

Na raskošnom vjenčanju u Dubrovniku bio je i Rod Stewart. Ona i Liam oženili su se u baroknoj crkvi na Jezuitima, a slavlje se nastavilo na Lovrijencu. Posebno iznenađenje večeri bio je nastup Petra Graše.