Snašla se: Glumica na crvenom tepihu cugala tekilu iz torbice

Zvijezda filma 'Suludo bogati Azijci', reperica i glumica Awkwafina (29), pravog imena Nora Lum, imala je posebne modne dodatke na crvenom tepihu, prenosi People. Svoju torbicu pretvorila je u bocu iz koje je tijekom intervjua popila gutljaj.

- To je tekila - rekla je Awkwafina nakon što je 'potegnula'. Njezin potez postao je tema društvenih mreža.

- Svi želimo biti prijatelji s Awkwafinom - pisali su po Twitteru te nju nazvali pravim herojem.

Coming in clutch on the #Oscars red carpet. @awkwafina takes a swig of tequila from @iamguillermo. pic.twitter.com/eUWeKPQC5w