EMOTIVNA EPIZODA

Nena u 'Životu na vagi' otvorila dušu o ocu koji ju je napustio: Ne možeš to nikad nadomjestiti

Piše Dora Pek,
Čitanje članka: 2 min
Foto: RTL

Kandidatkinja se u prošloj epizodi RTL-ova showa prisjetila njihova susreta u Bosni. 'Porazgovarali smo. Rekao mi je da nisam kriva. I to mi je donijelo neki mir', rekla je

U 'Životu na vagi' nikad nije riječ samo o kilogramima i treningu. Iza svake kapi znoja krije se i pokoja neispričana priča, a u prošloj epizodi gledatelji su svjedočili jednoj od emotivnijih. Nena (27) iz Dicma tijekom treninga je progovorila o odnosu s ocem koji je napustio nju i majku dok je bila dijete. 

- Uvijek mi je trebala validacija. Otišla sam u Bosnu, gdje on živi. Porazgovarali smo. Rekao mi je da nisam kriva. I to mi je donijelo neki mir. Sretno mu bilo, što dalje od mene. Razočarana sam - rekla je kandidatkinja.

Foto: RTL

Trener Edo pažljivo ju je slušao i naglasio da je distanca koju je napravila potpuno prirodna i logična. A Nena je svjesna da izgubljene godine ne mogu ništa nadomjestiti.

- Ne možeš to nikad nadomjestit. Previše je godina prošlo i to se ne može vratiti - zaključila je.

Inače, Nena je na prošlom vaganju imala 103,8 kilograma. S obzirom na njezinu visinu od 157 centimetara, taj broj djeluje još ozbiljnije, no Nena se ne predaje.

- Prijateljica me nagovorila da se prijavim. Rekla mi je da sam uporna kad se stvarno zauzmem za nešto - te riječi su je pokrenule, a danas su joj misao vodilja.

Foto: RTL

Iza Nene je nekoliko teških godina u kojima se nakon poroda nije uspjela vratiti sebi. Višak kilograma počeo se nakupljati, motivacija padati, a ogledalo je postalo neprijatelj.

- Fizički mogu dosta toga, ali sve je teže i zahtijeva više vremena. Voljela bih probati zipline, vratiti se u djetinjstvo i zaigrati graničara - priznala je Nena.

Njezin najveći junak je mama, žena koja joj je pružila sve što je mogla i koja je i danas jednako predana svojim unukama. Kad bi mogla mijenjati prošlost, kaže da se ne bi dovela u sadašnje stanje i manje bi težila savršenstvu. A kad se pogleda u ogledalo, vidi zarobljenu osobu koja pokušava izaći, osloboditi se i živjeti punim plućima tako da za pet godina zamišlja sebe na poslu, sređenu i zadovoljnu, kako se vraća u svoju kuću - lakša, sretnija i puna energije za život koji je čeka.

Foto: RTL

