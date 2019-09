Snima seriju nakon 10 godina: Dobro mi je došla ova promjena

'Drugo ime ljubavi' serija je koju od jeseni pratimo na Novoj TV, a u njoj jednu od glavnih uloga igra Barbara Rocco (49). Gledat ćemo je kao udovicu, koja radi kao posluga u obitelji koju pratimo u seriji.

- Deset godina prošlo je otkako sam snimala ‘Najbolje godine’. Sviđa mi se što je okupljena jako dobra ekipa. Odlično surađujemo i veselimo se jedan drugom, što je preduvjet za svaki dobar posao - rekla je Barbara.

Foto: Privatni arhiv/PIXSELL

Voli snimanja serija, to su, kaže, izleti u kojima se promijene partneri, kolege i to je dobro jer ta promjena donese nešto novo svježe, novu energiju. Serije ne gleda redovito jer ima predstave.

- Važni su mi počeci, kad serija tek krene. Nisam gledatelj koji priču prati iz zabave, gledam iz pozicije svog posla, zanima me kako je što napravljeno. Kroz to učim. Ni film u kinu ne gledam kao ostali. Htjeli, ne htjeli, i mi smo opterećeni svojim poslom - kaže Barbara.

Pred njom je i varaždinska premijera 'Zaljubljenog Shakespearea', koprodukcijske predstave zagrebačke Komedije i HNK Varaždin. Predstava je, govori, gotova, zagrebačka premijera je odigrana, a sad je na varaždinskim glumcima da osvoje publiku. Snimanja po cijele dane i predstave navečer ne padaju joj teško.

- Kad se male ruke slože, sve se može. To je apsolutno točno. Jako volim te poslovice iz dječjih filmova. Jedna od najdražih mi je ‘Dobra volja je najbolja’, što kaže Kekec. Vrlo često koristim i ovu ‘Kad se male ruke slože’. Mislim da su to dobre metode za ići kroz život - ispričala je glumica.

S glumicama, majkom Nadom Rocco (71) i bakom Nadom Klašterkom (91), samo jedanput je bila zajedno na istoj pozornici.

- To mi je jako žao, ali nismo uspjele, najviše zbog mojih obveza i termina. Napravile smo recital, pjevale. Nikad nitko, nas tri skupa, nije pozvao u neki projekt, pa smo si same to složile. A mama i ja smo davno u komediji radile ‘Crnu kraljicu’ - rekla je Barbara.

Foto: Josip Regovic/PIXSELL

Kad njih tri prošeću gradom, ljudi im se obraduju. Ponekad im se pridruži i Barbarina kći Vilka pa budu četiri generacije na okupu. Baki je u svibnju organizirala posebnu rođendansku proslavu.

- Sa Sunčanom Zelenikom znam se od osnovne škole, više od pola života smo zajedno. Dugo nismo skupa igrale u službenim podjelama pa smo tražile tekst koji bismo radile. Sjetila sam se Kristine Štebih jer sam je zapazila prateći smotre međimurske amatera na kojima se isticala svojim tekstovima. Redovito ih piše za svoju trupu u kojoj i glumi. Zamolila sam je da nam napiše tekst, prihvatila je i tako je nastala predstava ‘Žena godine’. Kako godinama radim i na Lidranu, upoznala sam redateljicu Franu Vranković. Rekla je da u CKT-u ima problem s terminom 20. svibnja jer još nisu našli predstavu. Ja kažem ‘Pa mojoj baki je tad rođendan, hoćeš našu predstavu ali da sve napravimo kao rođendan baki?’. Doveli smo bakicu, tortu i napravili feštu za njezin 91. rođendan - kaže Barbara.

Foto: Sinisa Hancic/PIXSELL

Rijetke slobodne trenutke glumica voli provoditi u prirodi.

- Veliki sam ljubitelj Velebita i, kad god mogu, odem tamo. Imamo prijatelja koji tamo ima brvnaricu na pustome mjestu. Gore nema ni vode ni struje. Već za tri sata bauljaš od predivnog zraka. Ako izdržiš par dana, uhvatiš ritam da sa zalaskom sunca ideš spavati, a s izlaskom se budiš - priča. Ne boji se medvjeda, vukova, lisica. Prehodala je i Premužićevu stazu, odlazila na Štirovaču piti vodu.

- Berem i borovnice, nema ljepšeg nego šetati, brati ih i usput jesti. Kao da popiješ tri multivitamina - kaže.