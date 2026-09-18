Zoran K. otkrio je tijekom 'Večere za 5' jednu stvar koja mu posebno ide na živce, a snimatelj nije propustio priliku odmah ga iskušati. Glazbenik mu je uzvratio pogledom i rečenicom koja je nasmijala ekipu
BILO JE ZABAVNO
Snimatelj ga provocirao u Večeri za 5, Zoran dobacio producentu: 'Hoćemo li tražiti novoga?'
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Četvrtog dana ovotjedne 'Večere za 5' u Dubrovačko-neretvanskoj županiji kuhao je glazbenik Zoran K., a tijekom pripreme večere snimatelj ga je uspio dobro isprovocirati.
Dok je ribao tikvice, Zorana su pitali postoji li nešto što posebno ne voli. Odmah je priznao da ne podnosi zviždanje. Snimatelj iza kamere tad je odlučio provjeriti koliko mu to stvarno smeta pa je počeo zviždati.
Zoran ga je samo pogledao preko oka, a zatim producentima dobacio: 'Oćemo tražiti novog snimatelja?' Njegova reakcija nasmijala je ekipu i dodatno opustila atmosferu tijekom pripreme večere.
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