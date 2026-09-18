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Snimatelj ga provocirao u Večeri za 5, Zoran dobacio producentu: 'Hoćemo li tražiti novoga?'

Piše 24sata,
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Snimatelj ga provocirao u Večeri za 5, Zoran dobacio producentu: 'Hoćemo li tražiti novoga?'
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Foto: RTL
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Zoran K. otkrio je tijekom 'Večere za 5' jednu stvar koja mu posebno ide na živce, a snimatelj nije propustio priliku odmah ga iskušati. Glazbenik mu je uzvratio pogledom i rečenicom koja je nasmijala ekipu

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Četvrtog dana ovotjedne 'Večere za 5' u Dubrovačko-neretvanskoj županiji kuhao je glazbenik Zoran K., a tijekom pripreme večere snimatelj ga je uspio dobro isprovocirati.

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Dok je ribao tikvice, Zorana su pitali postoji li nešto što posebno ne voli. Odmah je priznao da ne podnosi zviždanje. Snimatelj iza kamere tad je odlučio provjeriti koliko mu to stvarno smeta pa je počeo zviždati.

Foto: RTL

Zoran ga je samo pogledao preko oka, a zatim producentima dobacio: 'Oćemo tražiti novog snimatelja?' Njegova reakcija nasmijala je ekipu i dodatno opustila atmosferu tijekom pripreme večere.

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Komentari 4
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