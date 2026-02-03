Snimljena 1.800 emisija Potjere

Hrvatska radiotelevizija (HRT) danas je snimila 1.800 emisiju svog popularnog kviza "Potjera" koja će biti emitirana u četvrtak, 5. ožujka 2026. godine.

Jubilarna emisija ovog gledanog HRT-ovog kviza podudara se s jubilarnom godinom u kojoj se obilježava 100 godina Hrvatskoga radija i 70 godina Hrvatske televizije.

"Potjera" je kviz znanja koji se na HTV-u prikazuje od 2013. a hrvatska je inačica licencnoga formata „The Chase“ koji se na britanskom ITV-u prikazuje od 2009.

U kvizu četvero natjecatelja ponaosob igra protiv profesionalnoga “kvizaša” (“lovca”) koji ih nastoji onemogućiti u osvajanju novčane nagrade. Svi natjecatelji koji prođu izravno sučeljavanje s lovcem dolaze u završnu potjeru u kojoj zajednički pokušavaju obraniti dotad osvojeni novčani iznos.

Foto: HRT

U britanskom je originalu šestero “lovaca” od kojih je najpoznatiji Mark Labbett (The Beast), a u hrvatskoj ih je inačici četvero: Dean Kotiga, Morana Zibar, Krešimir Sučević Međeral i Mladen Vukorepa. Svoju veliku popularnost i konstantnu visoku gledanost kviz uvelike duguje njihovu svježem i individualiziranom načinu predstavljanja znanja.

„Kviz se najranije povezuje s kraljem Edipom i zagonetkama koje mu je postavljala Sfinga, a on na njih uspješno odgovarao. Nevjerojatno, ali mi smo danas s kvizovima na HRT-u nastavljači te tradicije koja svoje početke vuče još iz antike”, rekla nam je urednica Potjere Andrea Jukić Grković.

Urednici za pitanja su Igor Gabor i Domagoj Jović, urednica za natjecatelje je Suzana Pardačer, redatelji su Snježana Kokanović, Lucija Večerina i Filip Lončarić, a voditelj Joško Lokas.