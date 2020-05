Snježana o Rajku: 'Oprostiti ne znači biti naivan, već odrastao'

Snježana Dujmić prošlog je ljeta supruga Rajka (65) prijavila policiji zbog obiteljskog nasilja te je dva i pol mjeseca proveo u istražnom zatvoru. No, nedugo potom rekla je kako mu je sve oprostila, a danas mu je na svom Facebook profilu posvetila emotivan status uz njihovu zajedničku fotografiju.

Foto: Privatni album

- Praštanje... Najjače čovjekovo oružje je praštanje. Oprostiti znači ne biti naivan, ne dati se prevariti i zavesti od zloga. Znači biti jak, odrastao i zreo čovjek te pobijediti svako zlo - napisala je Snježana.

POGLEDAJTE VIDEO: 'Rajko Dujmić u zatvorskoj bolnici'

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Protiv Rajka se vodi sudski postupak, a Snježana ga je u nedavnom intervjuu za RTL Exkluziv branila i rekla kako joj nedostaje dok je na odvikavanju u Zagrebu.

- Rajko nije nasilnik. Mnogi govore da je on mene stalno tukao. Ne. To je uvreda za mene. Zar sam ja osoba koja uživa da je netko mlati? Kako mi ne bi falio, ali čujemo se sto puta na dan. Kaže da mu je teška ta zatvorenost. Nije vuk samotnjak, ali je to prihvatio - ispričala je. Sud mu je bio odgođen zbog pandemije korona virusa, a Snježana je rekla kako čeka da vidi kako će to proći. Susreta s njim se, tvrdi, ne boji.

Foto: Pixsell/pierpaolomariani.it/instagram

Podsjetimo, početkom jeseni, po izlasku iz istražnog zatvora, Rajko se samoinicijativno prijavio u bolnicu na liječenje, na koje će, kako je rekao za Jutarnji list, nastaviti odlaziti sve dok ne bude sto posto siguran da je sve ono što je bilo ružno u njegovu životu napokon nestalo.

Njihova ljubavna priča seže u 1982. kada su se u ljeto te godine upoznali na terasi hotela Aurora. Rajko je svirao s Novim fosilima, a Snježana je mami htjela donijeti autogram Đurđice Barlović. Zaručili su se dva puta, a svoje vjenčanje iz 1990. pamte po tome što nije bilo u subotu, nego u utorak.

POGLEDAJTE NOVU EPIZODU SLASTIČARSKOG SHOWA 'DESERTI OD OKA': Dean Kotiga radi čokoladne kuglice!