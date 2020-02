Snježana priznala: 'Rajko me udario, ali bila sam tu za njega'

Rajko Dujmić (65) jedan je od najplodnijih hrvatskih estradnih autora. Međutim, posljednjih se godina ne piše o njegovu iznimnom stvaralaštvu, već o ekscesima i porocima. U srpnju prošle godine u medije je dospio kao obiteljski zlostavljač jer je fizički napao suprugu Snježanu Šimek-Dujmić (56). To nije bilo prvi put, međutim ona je tada reagirala. Rajko je proveo dva i pol mjeseca u istražnom zatvoru.

- Rajkova je reakcija bila odraz njegove nemoći, nezadovoljstva i frustriranosti svime što se događa oko njega. Nije zlostavljač, iako ga prikazuju kao nekog tko me svaki dan mlati. Naš verbalni sukob prvi je put udarcem završio prije četiri godine, ubrzo nakon što je napustio Fosile. Potom lani. Rekla sam: prvi put, drugi, i nikad više. Da, udario me, u stanju u kojem nije bio svjestan što radi. Oba puta susjedi su pozvali policiju. Prvi put sam iskoristila zakonsku blagodat šutnje. Sad sam ispričala sve - rekla je Snježana za Gloriju.

Željela je da se trgne, da shvati koliko je fizički i psihički uništen te da se izvuče iz toga. Tada je dobio 30 dana istražnog zatvora kojeg su mu produljili na još 30. U zatvoru je bio od 1. srpnja, saslušan je dan kasnije, a izašao je 20. rujna 2019. Presude nema, jer do danas nije održano ni jedno ročište.

- Bila sam uz njega. Neki će opet reći kako to nije normalno, ali ne mogu ja njemu iz našeg stana ne dati osobne stvari koje mu trebaju dok je u zatvoru. On je još moj muž, a ja njegova žena. Poslala sam ih po prijateljima koji su mi govorili kako mu je, jer ja kao oštećena strana nisam smjela imati nikakve kontakte s njim. Prvih nekoliko tjedana bio je u zatvorskoj bolnici. Rekli su mi da se osjeća grozno, da mu je žao da se uopće doveo u to stanje da digne ruku na mene, da si to neće oprostiti. Dok je bio u Remetincu, nazvala me socijalna radnica i pitala želim li u Sigurnu kuću. Odgovorila sam - ne, jer moj je suprug u zatvoru - ispričala je dalje Snježana za Gloriju.

S obzirom na njegovo narušeno zdravlje, Snježana je molila socijalnu radnicu da joj pomogne oko ubrzanja sudskog procesa. Međutim, nisu mogli. Kad je Rajko došao doma bilo mu je, tvrdi, teško jer je znao da mora u bolnicu.

- Ni meni nije bilo lakše, baš u to vrijeme i moj tata i brat imali su zdravstvenih problema, ta samoća u našem stanu bila mi je grozna... Uglavnom, taj vikend prije njegova odlaska na liječenje proveli smo mirno, dogovorili smo se da ćemo sljedećih šest mjeseci o svemu dobro razmisliti, a potom vidjeti što i kako dalje - rekla je Snježana.

Rajko je potom otišao na psihijatriju, gdje ga je supruga redovito posjećivala, a nakon mjesec dana liječenje je nastavio u drugoj bolnici. Odatle je povremeno izlazio na nekoliko sati.

- Njegov najveći problem je alkohol, svuda dostupan. Svi su ga častili, stalno smo bili u društvu gdje je najčešće pitanje - što ćeš popiti? Rajko nikada nije osporavao da pije, da zbog silnog pritiska i stresa ne može bez tableta koje su poput opijata i bilo mu je teško što se tome ne može oduprijeti - priznaje Rajkova supruga. Dujmić, tvrdi Snježana, teško podnosi liječenje jer je u životu puno vremena proveo po bolnicama.

Dodala je kako je Rajkov život stresan te je prema svima u poslu previše popustljiv.

- Velika je dobričina: tolerirao je mnogo toga u Fosilima što nije bilo u redu, zadovoljan što oni toleriraju njega kad popije. Rajko je kreativac, čovjek koji stvara 24 sata na dan i u jednom mi se trenutku bilo teško nositi s tim. Tada sam prvi put postavila uvjet: ili ja, ili Fosili. Izabrao je Fosile. No, nakon pola godine sam se vratila jer ga beskrajno volim. Shvatila sam da imamo ljubav kakva se dogodi jednom u životu i malo tko je doživi - ispričala je Snježana.

Zbog stresnog načina života, tvrdi Dujmićeva supruga, nisu nikad imali dijete. Kako kaže, bojala se kako djetetu ne bi pružila sve ono što želi.

- Teško je to reći, valjda je tako moralo biti. Nije bilo medicinskog problema, jednostavno nam se nije dogodilo. Jedno vrijeme Rajko me nagovarao da posvojimo dijete, no ja sam se previše bojala. Međutim, djeca me obožavaju i svi mi kažu da bih bila divna mama - zaključila je Snježana.

