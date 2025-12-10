Obavijesti

VESELA VEČER

'Snovi' rasplesali sve oko njega! Marino Vrgoč oduševio je na karaoke partyju u Gruziji...

Piše Dora Pek,
Čitanje članka: < 1 min
5
Foto: Instagram

Na karaoke partyju talijanske delegacije uoči Dječjeg Eurosonga, Marino Vrgoč otpjevao je svoju pjesmu 'Snovi'. Djeca iz drugih delegacija pratila su ga s oduševljenjem

Podignute ruke, upaljene bljeskalice, stihovi 'bezbroj snova blista svud i ne postoje uzalud', koji su veselo odzvanjali... U takvoj se atmosferi u srijedu u Gruziji odvijao karaoke party talijanske delegacije, na kojem je naš predstavnik na Dječjem Eurosongu, Marino Vrgoč, otpjevao svoju pjesmu 'Snovi'. 

MARINO VRGOČ NAS PREDSTAVLJA Kad je Dječji Eurosong i gdje ga gledati? Evo što morate znati...
Kad je Dječji Eurosong i gdje ga gledati? Evo što morate znati...

Djeca iz drugih delegacija oduševljeno su ga pratila, a nekoliko djevojčica rasplesalo se na prve taktove. Domaćin događaja bio je talijanski predstavnik Leonardo Giovannangeli, koji je Marinu nakon nastupa poklonio osmijeh i izvedbu pjesme 'Parlami D’amore Mariù'. 

Hrvatska se ove godine nakon 11 godina vraća na Dječji Eurosong, a Marino će se natjecati u konkurenciji još 18 mladih izvođača. Veliko finale bit će u subotu, 13. prosinca, a Marino će nastupiti treći po redu. Prijenos natjecanja bit će na Drugom programu HRT-a od 17 sati, uz komentare Duška Ćurlića i Mije Dimšić. HRT je objavio i pravila glasovanja.

Ove godine gledatelji mogu glasati i za hrvatskog predstavnika putem stranice jesc.tv. Glasovanje počinje u petak, 12. prosinca, u 21 sat i traje do subote, 13. prosinca, u 16:59, neposredno prije početka emisije uživo.

Foto: EBU – Corinne Cumming

OSTALO

