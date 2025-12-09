Kad je Dječji Eurosong i gdje ga gledati? Evo što morate znati...

Hrvatska se po prvi put u 11 godina natječe na Dječjem Eurosongu. Natjecanje se ove godine održava u Gruziji, a Hrvatsku predstavlja Marino Vrgoč. On je u utorak održao i svoju drugu probu, objavio je HRT na svojim društvenim mrežama.

Marino se natječe u konkurenciji s još 18 mladih pjevača i pjevačica, a veliko natjecanje održat će se u subotu 13. prosinca. On će nastupiti treći, a prijenos natjecanja bit će na Drugom programu HRT-a od 17 sati. Prijenos će komentirati Duško Ćurlić te pjevačica Mia Dimšić.

Foto: Petra Ivanišević

HRT je u utorak objavio i pravila glasovanja. Ove godine i Hrvatska može glasati za svog predstavnika. Novost je to u pravilima glasovanja koje je objavio JESC ( Junior Eurovision Song Contest ).

Svi koji to žele mogu glasati na stranici jesc.tv od petka 12. prosinca od 21 sat do subote 13. prosinca do 16.59h neposredno prije početka emisije uživo.

Foto: EBU – Corinne Cumming

Također, glasati se može i tijekom samog prijenosa natjecanja, nakon što se izvedu sve pjesme. Vremenski rok za glasanje tijekom prijenosa je 15 minuta, a našem Marinu možete dati maksimalno dva glasa.

Glasovi publike odlučuju o polovini rezultata natjecanja, a o drugoj polovini odlučuje profesionalni žiri. Kao i uvijek, pjesma s najviše bodova pobjeđuje.