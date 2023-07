Sofia i Joe u parnici za razvod: Bore se oko kujice Bubbles koja obožava Joea, nju ne podnosi

Sofia Vergara (51) nedavno se nakon sedam godina braka razvela se od glumca Joea Manganiella (46), a sad slijedi službena raspodjela imovine i svega što su zajedno stekli. U to se ubraja i njihova čivava Bubbles koja je nedavno navršila deset godina, a glumica joj je tad organizirala veliku zabavu.

Kako navodi US Weekly, Sofia i Joe još uvijek sređuju detalje oko razvoda: Postoji još nekoliko problematičnih točaka koje trebaju riješiti jedna od njih je kome će pripasti njihov pas Bubbles'. Izvor je također naveo da se Sofia nada da će se rastati na miran i pošten način.

Iako je Bubbles prvotno bio Sofijinin pas, vrlo brzo zbližio se s Joeom, a glumicu je čak znao i ugristi.

- Bez obzira koliko me puta ugrizeš, uvijek ću te voljeti - napisala je glumica nedavno na Instagramu povodom proslave rođendana.

Inače, glumica je u nekoliko intervjua izjavila da ju Bubbles mrzi te je trebala biti njezin pas, a ne Joeov.

Imam psa koji me mrzi. Čim je došla, izignorirala me i otišla Joeu. Uzela mi je sve, mog muža, moj krevet - požalila se Sofia prije par godina u emisiji The Ellen Show, a Bubbles je u šali nazvala 'idiotom'.

Podsjetimo, uoči svog vjenčanja 2015. godine oni su potpisali predbračni ugovor, a Sofijino se bogatstvo procjenjuje na 180 milijuna dolara dok je njegovo 140 milijuna dolara manje.

Njegovo bogatstvo od 40 milijuna dolara skroman je iznos u usporedbi s bankovnim računom bivše supruge, a ranije je naveo u papirima za razvod koje je on podnio, da kao razlog razilaska stoje nepremostive razlike.