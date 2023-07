Sofia Vergara: 'Kuja mi je uzela sve, mog muža, moj krevet!'

Puno se šuška o iznenadnom razvodu glumice Sofije Vergare (51) i Joea Manganiella (46). Dok bi njihov razvod, financijski gledano trebao biti čist jer su potpisali predbračni ugovor, tvrde odvjetnici, problem bi mogla stvoriti njihova chihuahua Bubbles.

Iako je Bubbles bila namijenjena za Sofiju, puno se više povezala za Joea.

- Imam psa koji me mrzi. Čim je došla, izignorirala me i otišla Joeu. Uzela mi je sve, mog muža, moj krevet - požalila se Sofia prije par godina u emisiji The Ellen Show, a Bubbles je u šali nazvala 'idiotom'.

- Oni sada spavaju zajedno. Ja se povučem na drugu stranu kreveta - ispričala je i dodala da je Bubbles opsjednuta s Joeom.

- Nije ni toliko slatka uživo! Stara je - rekla je glumica i rekla da je unatoč godinama, njezin suprug tretira kao bebu.

Dok se Sofija i Bubbles očito ne slažu, ostaje pitanje kome će chihuahua i druga dva psa pripasti. Zakon u Kaliforniji nalaže da sudac može odlučiti kome će pripasti ljubimci, ako se par ne može dogovoriti.