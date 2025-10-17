Obavijesti

OBITELJ RASTE

Sofia Richie čeka drugo dijete

Foto: Instagram

Sofia Richie Grainge otkrila je da sa suprugom Elliotom Graingeom očekuje drugo dijete, i to na isti dan kad je lansirala svoj modni brend SRG Atelier

Na putu sam da lansiram ove bebe. Tom je rečenicom Sofia Richie Grainge u četvrtak podijelila dvije vijesti odjednom. Manekenka i influencerica otkrila je da sa suprugom Elliotom Graingeom očekuje drugo dijete, a istoga je dana lansirala i svoju dugo najavljivanu modnu liniju SRG Atelier.

I dok je prvu trudnoću otkrila u siječnju 2024. u glamuroznom Vogue editorijalu, Sofia je ovaj put odabrala intimniji i spontaniji trenutak. Fotografirala se ispred ogledala s zaobljenim trbuščićem koji je otkrio sretnu vijest. Upravo ju je iskustvo majčinstva sa 16-mjesečnom kćeri Eloise, koju ima sa suprugom Elliotom, potaknulo da pokrene vlastitu modnu liniju.

Foto: Instagram

- Prošla sam kroz sve različite faze svog života. Biti kod kuće s kćeri, izlaziti s prijateljicama, raditi - rekla je za magazin W u intervjuu objavljenom u četvrtak.

Istaknula kako je novi brend 'poput jedne od njezinih beba.'

- Željela sam stvoriti asortiman koji može ići od iznimno ležernog boravka kod kuće, do poslovnog sastanka i zabavnog izlaska. Jednostavno sam se stavila u te situacije i pokušala stvoriti komade za koje sam mislila da su najprikladniji za to okruženje - pojasnila je.

Foto: Instagram

Lansiranje modne linije samo je još jedna u nizu velikih prekretnica koje je Sofia proslavila otkad je postala majka. U svibnju, povodom prvog rođendana malene Eloise, priznala je koliko ju je majčinstvo promijenilo, i koliko brzo vrijeme leti kad si zaljubljen u svaki maleni trenutak.

- Nisam shvatila da će njezin prvi rođendan za mene biti takva mješavina emocija", napisala je tada. "S jedne strane, to je najnevjerojatnija, prekrasna prekretnica. S druge strane, osvrćem se i shvaćam da su ti sićušni trenuci nešto što nikada neću vratiti. Gledati je kako raste bio je dar - napisala je tad Sofia.

Foto: Instagram/

Unatoč uzbuđenju zbog lansiranja modne linije, Sofia ne skriva što joj je u životu najvažnije.

- Moje najveće postignuće uvijek će biti ona - rekla je misleći na kćer.

- Elliot i ja ne bismo mogli voljeti ništa više u ovom životu - dodala je.

Foto: Instagram

Da se i on osjeća jednako, potvrdio je samo nekoliko sati prije Sofijine objave trudnoće.

- Obično zaboravim da uopće imam Instagram, ali danas je poseban dan. Lansiranje modne linije moje nevjerojatne supruge, SRG Atelier. Gledao sam kako unosiš svoje srce u svaki detalj sa svojim timom i ne bih mogao biti ponosniji. Inspiriraš me svaki dan i volim te - napisao je Eliot na Instagramu.

Sofia mu je brzo odgovorila: 'Čekaj, Elliot, o moj Bože, volim te previše! Ti si moj život'.

