Sofia Vergara o razvodu: 'Bilo je teško, ali nastavila sam dalje'

Kolumbijska glumica Sofia Vergara (51) prije nešto više od pola godine razvela se od glumca Joea Manganiella (47).

Sada, u razgovoru za CBS Sunday Morning priznala je koliko je bila iznenađena pristupom novinara nakon razvoda.

- Moram istaknuti da su novinari bili vrlo ljubazni. Mislila sam da će izmišljati stvari, jer znam kako to obično biva, no samo su na neki način prepričali što se dogodilo, i to je bilo to - ispričala je za magazin People.

Nakon teškog perioda, konačno je uspjela promijeniti način razmišljanja i svoj fokus. Kako je objasnila za magazin - nastavila je dalje.

Vergara je nakon razvoda nekoliko mjeseci izlazila s ortopedskim kirurgom Justinom Salimanom, no izvor blizak glumici je rekao da ona još uvijek nije spremna za ozbiljnu vezu.

- Još uvijek postoji ta iskra između Justina i Sofije, no Sofia više uživa u tome da je solo, ne želi se smiriti ni uz koga, čak i ako između njih postoji ta nevjerojatna kemija - objasnio je izvor.

Manganiello je također viđen s novom, glumicom Caitlin O‘Connor.

Podsjetimo, Manganiello je podnio zahtjev za razvod zbog 'nepomirljivih razlika'. Unatoč tome što je kao datum razvoda naveden datum 2. srpnja, više izvora je reklo da je bivši par jako dugo vodio odvojene živote.

Ni Vergara ni Manganiello nisu otkrili konkretne razloge razvoda, no izvori su rekli da je to imalo veze s njegovom željom da ima djecu.

