Sofiji Vergari su ubili brata, a odbila je ženidbu za Cruisea...

Hvala Bogu da moj muž ne govori španjolski jezik jer tako mogu imati neke tajne pred njim, našalila se Sofia Vergara (46). Kolumbijska glumica, koja je u braku s kolegom Joeom Manganiellom (41), progovorila je u emisiji komičara Jimmyja Kimmela (50) o završetku humoristične serije 'Moderna obitelj'.

- Mislim, prošlo je 10 godina i mislim da je puno stvari, koje se nisu godinama čistile, ostalo na setu - rekla je Sofia. Istaknula je da ne želi zaista uzeti ništa sa snimanja, no smatra da treba s obzirom da je serija postala tako uspješna.

- Većina mojih scena se odvijalo u kuhinji i uvijek sam stajala pokraj neke, jako užasne vaze, crnobijele koja je bila na kuhinjskom šanku. Tako da mislim da ću nju zgrabiti, ali neću ju izložiti u kući nego samo zadržati - ispričala je glumica. Kaže kako je njezin muž Joe veliki fan američkog nogometa, a njoj to baš nije zanimljivo.

- Kad sam doma i on to gleda, pokraj njega sam i pitam ga kakvo je stanje. No kada nisam kod kuće provjerim koji je rezultat i kako stoji njegov omiljeni tim Steelers. Da znam čemu se vraćam doma i pripremim se - objasnila je Vergara koja ima sina Manola (27) s prvim mužem Joeom Gonzalezom za kojeg se udala s 18 godina i razveli su se nakon dvije godine.

Sofia je šest godina najplaćenija televizijska glumica na svijetu, a put do uspjeha joj nije bio nimalo lagan. Odrasla je u kolumbijskoj Barranquilli s dvije sestre i dva brate te s mamom, kućanicom i ocem, uzgajivačem stoke za mesnu industriju. Sofijinog brata Rafaela u 27. godini života su ubili tijekom pokušaja otmice 1998.

- Znao je da je meta otmice zbog svoje uspješne obitelji. Uvijek je uz sebe imao osobne čuvare nego, no taj dan je izašao sam i upucan je. Bila sam uništena nakon njegove smrti - rekla je svojedobno glumica. Dvije godine nakon te tragedije Vergara se borila s rakom štitnjače i bila je potpuno uplašena, ali liječnici su uočili bolest u ranoj fazi i nakon operacije i radioaktivnih tretmana glumica je bila dobro.

Zbog glumačke karijere i sigurnijeg života Sofia se preselila sa sinom na Floridu gdje upoznala Chrisa Paciella koji je imao reputaciju mafijaša. Paciello je navodno često sudjelovao u provalama i pljačkama banki, a 2000. je optužen za ubojstvo kućanice. Vergara je tada ponudila svoju kuću u Miamiju kao garanciju za njegovu jamčevinu od 15 milijuna dolara (oko 96 milijuna kuna).

Paciello je priznao krivnju za ubojstvo i cinkao druge mafijaše te proveo šest godina u zatvoru. Vergara i on su se nakon toga razišli. Kako tvrdi američki New York Post, glumac Tom Cruise (56) pozvao je Sofiju na svoju audiciju za suprugu. No ona je to odbila.

- Nije htjela mijenjati svoju katoličku vjeru za scijentologiju. Mislila je da će gorjeti u paklu zbog toga - rekao je glumičin prijatelj.