ŠOK FOTKA Lijevo je Knoll iz 2025. Desno je kako sad izgleda

Ivana Knoll najavila je novi singl, drugi u svojoj kratkoj DJ karijeri. Zove se “Kill The Vibe”. Mnogi su primijetili da je najpoznatija hrvatska navijačica dosta bujnija u odnosu na fotografije iz prošle godine
Ivana Knoll je jedna od najpoznatijih hrvatskih navijačica i influencerica. Nakon što se proslavila kao navijačica, ušla je u glazbene vode, a nedavno je izbacila svoj prvi singl 'City Lights'
| Foto: Youtube/Screenshoot
Ivana Knoll je jedna od najpoznatijih hrvatskih navijačica i influencerica. Nakon što se proslavila kao navijačica, ušla je u glazbene vode, a nedavno je izbacila svoj prvi singl 'City Lights' |
Foto: Youtube/Screenshoot
Ivana Knoll je jedna od najpoznatijih hrvatskih navijačica i influencerica. Nakon što se proslavila kao navijačica, ušla je u glazbene vode, a nedavno je izbacila svoj prvi singl 'City Lights'
| Foto: Youtube/Screenshoot
Na svojim društvenim mrežama Ivana se pohvalila kako je slavni DJ David Guetta njezin singl uvrstio na svoje playliste.
| Foto: Youtube/Screenshoot
Pogodite tko je podržao moj prvi singl ‘City Lights‘. Nitko drugi nego najveći DJ na svijetu, poručila je tada Ivana i zahvalila Davidu
| Foto: Instagram
Sad je najavila da joj izlazi drugi singl “Kill The Vibe”
| Foto: Instagram
Mnogi su primijetili da je dosta bujnija
| Foto: Instagram
Ovo je fotografija iz sredine prošle godine
| Foto: Profimedia
Foto Profimedia
Foto Instagram
Foto Youtube/Screenshoot
Foto Instagram
Ivana Knoll proslavila se kao 'vatrena' navijačica koju se često moglo vidjeti da bodri hrvatske nogometaše. Prije tri godine pozirala je u Katru, gdje se održavalo Svjetsko prvenstvo
| Foto: ROBERT MICHAEL/DPA
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Goran Stanzl/PIXSELL, ilustracija
Foto Instagram
Na Instagramu ju prati 2.8 milijuna ljudi, a ona ih svakodnevno časti svojim oskudnim kombinacijama, a u posljednje vrijeme, kako je ušla u DJ vode - i glazbom
| Foto: Instagram
Foto Instagram/screenshot
Foto Instagram/
Foto Instagram/
Prvi put je u dresu snimljena na prvenstvu u Rusiji, a njene su fotke obišle svijet. O njoj su pisali svjetski mediji i davali joj epitete 'najljepše navijačice'
| Foto: Instagram/
Foto Instagram/
Foto Instagram/
Ivana se u javnosti pojavila 2016. godine, kada je bila druga pratilja na izboru za Miss Zagrebu.
| Foto: Miss Hrvatske/YouTube/Screenshot
Foto Miss Hrvatske/YouTube/Screenshot
Iste te godine bila je kandidatkinja za Miss Hrvatske, gdje je ušla u finale kao Miss dijaspore, ali na tom izboru nije osvojila nikakvu titulu. Miss Hrvatske 2016. osvojila je Angelica Zacchigna
| Foto: Miss Zagreba
Foto Instagram/
Foto Instagram/
Foto Instagram/
Foto Instagram/
Foto Instagram/
Foto Instagram/
Foto Instagram/
Foto Screenshot/Instagram
Foto Instagram/Ivana Knoll
Foto PA/PIXSELL
Foto Instagram/Rex/Guliver Image/Pixsell
Foto Hasan Bratic/DPA
Foto Instagram/Ioan Gruffudd
Foto Privatni album/kolaž
Foto Privatni album/kolaž
Foto Privatni album/kolaž
Foto Instagram/Ioan Gruffudd
Foto Instagram/Ivana Knoll
Foto Instagram/Ivana Knoll
Foto Hasan Bratic/DPA
Foto Goran Stanzl/PIXSELL, ilustracija
Foto Goran Stanzl/PIXSELL, ilustracija
Foto Goran Stanzl/PIXSELL, ilustracija
Foto Goran Stanzl/PIXSELL, ilustracija
Najpoznatija hrvatska navijačica, koja je u međuvremenu postala je DJ-ica, Ivana Knoll, sada ima svoj prvi singl.
| Foto: Instagram/
Pjesmu 'City lights' Knoll Doll je objavila na YouTubeu, a snimila je i atraktivan spot.
| Foto: Instagram
Pjesmu je promovirala u Miamiju, gdje je puštala vozeći se u otvorenom automobilu, a ekipa iza nje je uživala u 'svjetlima grada'.
| Foto: Profimedia - ilustrativna fotografija
Svako ljeto Knoll pokazuje svoje obline u oskudnim bikinijima...
| Foto: Instagram/Ivana Knoll
Ovo su fotke nje kada su je fotografi 'ulovili' na plaži u Španjolskoj prije par godina
| Foto: SplashNews.com/Profimedia
Mnogi su primijetili da na svom Instagramu izgleda savršeno.
| Foto: Instagram
Foto Fredrik Varfjell/NTB/profimedia
Foto Instagram/
Da postoje razlike između Knoll na društvenim mrežama i Knoll koju 'ulove' fotografi, pratitelji su već i prije primijetili...
| Foto: Instagram/
Foto Instagram/
Foto Profimedia - ilustrativna fotografija
Ovu fotku je Knoll objavila na mrežama tijekom Europskog nogometnog prvenstva u Njemačkoj
| Foto: Instagram/
A ovo je također fotografija Knoll, u istoj čak kombinaciji..
| Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
I na njima izgleda skoro pa savršeno.
| Foto: Instagram/Ivana Knoll
Foto SplashNews.com/Profimedia
Foto SplashNews.com/Profimedia