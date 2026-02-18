Obavijesti

NAJAVILA NOVI SINGL

ŠOK FOTKA Lijevo je Knoll iz 2025. Desno je kako sad izgleda

Ivana Knoll najavila je novi singl, drugi u svojoj kratkoj DJ karijeri. Zove se “Kill The Vibe”. Mnogi su primijetili da je najpoznatija hrvatska navijačica dosta bujnija u odnosu na fotografije iz prošle godine
Ivana Knoll je jedna od najpoznatijih hrvatskih navijačica i influencerica. Nakon što se proslavila kao navijačica, ušla je u glazbene vode, a nedavno je izbacila svoj prvi singl 'City Lights' | Foto: Youtube/Screenshoot
