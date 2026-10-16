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Šok iza kulisa 'Mike i Molly': CBS nije htio Melissu McCarthy, Lorre otkrio koga su tražili...

Piše 24sata,
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Šok iza kulisa 'Mike i Molly': CBS nije htio Melissu McCarthy, Lorre otkrio koga su tražili...
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Foto: Robert Voets
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Producent Chuck Lorre u memoarima je otkrio da su čelnici CBS-a odbijali njegov izbor glavne glumice, a jedna direktorica predložila je da angažiraju mršaviju ženu i odjenu je u kostim

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Prije nego što je Melissa McCarthy osvojila gledatelje ulogom Molly Flynn u humorističnoj seriji 'Mike i Molly', televizijska mreža CBS imala je drukčiju zamisao o tome tko bi trebao glumiti glavnu junakinju. Producent Chuck Lorre (73) u svojim je novim memoarima 'Sitcom' otkrio da čelnici mreže nisu željeli McCarthy, a jedna je direktorica čak predložila da angažiraju mršaviju glumicu i odjenu je u kostim koji bi je prikazao debljom.

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Serija prati ljubavnu priču policajca Mikea Biggsa i učiteljice Molly Flynn, koji se upoznaju na sastanku Anonimnih prejedača. Kad je došlo vrijeme za odabir glavne glumice, direktorica castinga Nikki Valko predložila je McCarthy, no CBS se, prema Lorreovim riječima, usprotivio.

- Vjerovali ili ne, željeli su zgodnu mladu ženu da glumi osobu koja se bori s viškom kilograma - napisao je Lorre.

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Foto: Profimedia

Dodao je da mu je jedna direktorica predložila da razmotri angažiranje atraktivnije glumice koju bi odjenuli u poseban kostim kako bi izgledala deblje. Ipak, Lorre nije odustao od McCarthy.

- Melissa će biti moja Molly. Kraj rasprave - poručio je, kako se prisjetio u memoarima.

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U razgovoru za People otkrio je i da glumica zna koliko se CBS protivio njezinu angažmanu te da je s time u redu. Priznao je kako ni danas ne razumije zašto su čelnici mreže toliko odbijali glumicu koju smatra jednim od najvećih komičarskih talenata.

A McCarthy je ubrzo pokazala koliko vrijedi. Serija 'Mike i Molly' počela se prikazivati u rujnu 2010., a već 2011. osvojila je Emmy za najbolju glavnu glumicu u humorističnoj seriji. Iste je godine zablistala u komediji 'Djeveruše', koja joj je donijela nominaciju za Oscara.

- Oprostite što sam malo samozadovoljan, ali kad su 'Djeveruše' stigle u kina, osjećao sam se prokleto pametno - priznao je Lorre u memoarima.

Foto: Instagram

Serija je trajala šest sezona, a CBS ju je otkazao 2016. godine. Lorre tvrdi da mu ni danas nije jasno zašto je mreža odlučila prekinuti suradnju s glumicom koja je u međuvremenu postala jedna od najvećih holivudskih komičarskih zvijezda.

- Nakon šest sezona CBS je odlučio da više ne želi surađivati s najtraženijom komičarskom glumicom na svijetu. Razlog otkazivanja serije 'Mike i Molly' do danas ostaje misterij - napisao je.

MIKE & MOLLY, (from left): Melissa McCarthy, Billy Gardell, 'This Old Peggy', (Season 4, Episode
Foto: Robert Voets

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