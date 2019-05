Roku i Jacquesu otkazali let za Zagreb: 'Zapeli' na aerodromu

Roko Blažević (19) i Jacques Houdek (38) u nedjelju poslijepodne su trebali doći iz Izraela u Hrvatsku. Prvo su imali let iz Tel Aviva za Varšavu da bi onda iz Varšave sjeli u avion koji je za Zagreb trebao krenuti u 15:40. Let za Varšavu im je kasnio, no to je bila tek prva nevolja s kojom su se susreli.

Nakon što su sletjeli u Poljsku, pjevači su doznali da je let za Hrvatsku otkazan, a nakon toga vidjeli su da nema više letova kojim bi danas mogli doći u Zagreb.

- Nisu stigli, a nema više letova za Zagreb. Izgleda da je kasnio avion iz Tel Aviva u Varšavu i nisu uhvatili let za Zagreb - rekla je članica hrvatske delegacije.

Razlog otkazivanja leta nije poznat, no članica delegacije rekla nam je kako će se predstavnici Hrvatske na 64. Eurosongu vratiti sutra u Zagreb.

- Dio njih se vraća ujutro, a dio će se vratiti s popodnevnim letom - kazala je.

