Šokantni američki reality show: Uživo su prenosili egzorcizam...

<p>Svi producenti se prije snimanja uživo pripremaju za najgore moguće scenarije, no brige <strong>Jodi Tovay </strong>su malo neuobičajenije. Ona naime šalje istraživače natprirodnog u kuću za koju vjeruju da je 'zaražena' demonskih duhovima. </p><p>- Za mene je najgori scenarij da se neki od duhova 'zakači' za nekog od mojih ljudi. To je stvarno opasno - objašnjava Tovay.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Svjedočanstva hrvatskih egzorcista</strong></p><p>Srećom, fizički simptomi kad zloduh ulazi u osobu su obično vrlo očiti, jer se pojavi mučnina, ogrebotine i nadljudska snaga. A ispred kuće će u stanju pripravnosti čekati hitna služba i policija. Dobrodošli u 'Exorcism: Live!' koji se prije pet godina prikazivao na kabelskom programu Destination America. Tijekom dvosatnog prijenosa, ekipa emisije 'Ghost Asylum' je sa svećenikom i vidovnjakom posjetila jezivu kuću u predgrađu St. Louisa, koja je inspirirala knjigu i film 'Egzorcist'. Lovci na duhove tvrde da je kuća ispunjena tamnom, zlokobnog energijom, a tvorci emisije bili su odlučni u svojoj namjeri da očiste</p><p>- Ljudi tvrde da je ova kuća najveći natprirodni misterij u američkoj povijesti, pa smo morali nešto učiniti - kaže Tovay.</p><p>'Egzorcist' Williama Blattyja je roman iz 1971. koji se bazirao na istinitom događaju, tj. slučaju tinejdžera Rolanda Doea. Doe se 1949. godine jako razbolio i vrištao je na jeziku kojeg nitko nije razumio, a doktori nisu mogli otkriti što mu je.</p><p>Nakon nekog vremena, vjerski vođe su izjavili da ga je zaposjeo vrag, te je pomoću egzorcizma svećenik pročistio tinejdžerovo tijelo i dušu. Budući da se egzorcizam odvijao na drugom katu kuće u St. Louisu, mnogi smatraju da je otad kuću zaposjeo zli duh koji čeka da dođe netko tko će se otvoriti prema njemu - kako bi ga mogao 'preuzeti'. </p><p>Tijekom live prijenosa ekipa se ugurala malu kuću, te je sve snimalo šest kamera. Gledatelji su mogli pratiti snimke uživo online i koristiti Twitter kako bi obavijestili ekipu ako se nešto čudno događa u drugoj prostoriji.</p><h3>Nema manipuliranja tijekom live prijenosa</h3><p>Najuzbudljiviji dio emisije bio je upravo to što se sve odvija live, pa ih nitko neće moći optužiti da su ičim manipulirali. </p><p>- Ne možete lažirati događaje kad se snima uživo. Ne možete izmisliti dokaze ili pojačati zvučne efekte. Drama se odvija ispred vas u trenutku dok je gledate - objašnjava Tovay. No što je s ljudima koji ne vjeruju u ništa od toga?</p><p>- Ja nisam ovdje kako bih dokazao da postoje demoni. Ovdje sam kako bi pomogao obiteljima koje znaju da oni postoje - izjavio je svećenik Long, koji inače pomaže obiteljima koje smatraju da su im kuće zaposjeli demoni. Tu nije riječ tek o ponekom čudnom zvuku, nego mu se obraćaju ljudi koji čuju glasne zvukove u zidovima, nasilno škripanje i oskvrnuće vjerskih predmeta. Članovi klera zatim istražuju je li riječ o demonima ili tek o čudnim zvukovima. Long kaže da se nada da je ova live emisija pružila nadu ljudima koji se muče u 'zaraženim' kućama, koji će na ovaj način uvidjeti da nisu sami. </p><p>No zna da postoje i skeptici, među koje se ubrajaju vjerojatno i ljudi koji žive u navedenoj kući (da, postoje i takvi!). </p><p>- Ja znam, kao činjenicu, da postoji opsjednutost demonima. To znam bez ikakve dvojbe. Da ne znam, bavio bih se nečim drugim - kaže. Kuću je prethodno posjetio vidovnjak koji tvrdi da je osjetio zlo u njoj, te je javio biskupu da ih čeka vrlo intenzivan ritual. Upravo zato, svi koji ulaze u kuću moraju potpisati ugovor o odricanju od odgovornosti, jer ničija sigurnost ne može biti garantirana, piše Washington Post.</p>