Šokirala da je hermafrodit, a danas taji da je smanjivala nos

Pjevačica Lady GaGa (33) rodila se kao Stefani Joanne Angelina Germanotta 28. ožujka 1986. u New Yorku, a danas slavi 33. rođendan. Odrasla je u obitelji talijanskog podrijetla uz mlađu sestru Natali (27). S jedanaest godina krenula je pohađati privatnu katoličku školu 'Convent Of A Sacred Heart' u kojoj jedna školska godina stoji čak 263 tisuće kuna.

Foto: Privatni album/Instagram

Prve je godine u školi na tri dana morala ići u samostan, a odijevanje je bilo strogo propisano. Pjevačica je znala reći da ju je upravo to kasnije potaknulo da se 'poigrava s modom'. Već u toj školi bila je jedna od najpoznatijih školskih glumica koja se, kako je rekla, često znala i previše uživjeti u ulogu.

Foto: Instagram

Glumila je u mjuziklima, pjevala i plesala. Sa sedamnaest godina uspjela je upasti u prestižnu školu umjetnosti Tisch. No, brzo je shvatila kako to nije za nju, te je nakon samo jedne godine odustala od studiranja na jednom od najpoznatijih sveučilišta u New Yorku. Ubrzo je napustila roditeljski dom i sa Manhattana otišla u mali zabačeni stan u Brooklynu gdje je, kako je rekla, upala u loše društvo i počela eksperimentirati s drogama.

Foto: Profimedia

- Stan je odisao 'mravljom' atmosferom i po podu su znali puzati miševi i štakori. Počela sam se drogirati kako bi bila sličnija svojim idolima koji su se drogirali. Željela sam znati kako se oni osjećaju - rekla je glazbenica.

Osim toga, počela je raditi kao konobarica u njujorškom baru, a kasnije i kao striptizeta i go-go plesačica. Tako si je financirala kostime za gaže, koje je često znala i lijepiti najobičnijim ljepilom. Zbog svega je pogoršala odnose s roditeljima...

Foto: schreenshot 433 Instagram

Godine 2006. Stephanie je prvi put koristila pseudonim Lady GaGa koji joj je pao na pamet zbog, kako kaže, Freddieja Mercuryja i pjesme 'Radio Ga-Ga'. Njezin debitantski album 'The Fame' izašao je 19. kolovoza 2008. Imao je 14 pjesama, od kojih je šest dobilo spot. Do 2012. prodan je u čak 16 milijuna primjeraka. Prvi singl 'Just Dance' otvorio je GaGi vrata glazbene industrije. No prava je bomba uslijedila kad je izdan drugi singl 'Poker Face'...

'Nisam hermafrodit...'

Iako je sama 2009. potakla priče o tome da je hermafrodit i da ima penis, na izravno pitanje o tome odlučno je demantirala cijelu priču. Tijekom intervjua u Australiji, glazbenica je na to škakljivo pitanje rekla da joj je ispod razine uopće govoriti o tome.

Foto: Youtube/Screenshot

- Cijela priča je smiješna i potpuno neistina - rekla je. Glasine o tome da ima penis eskalirale su nakon što je na koncertu silazila s motora, a ispod haljinice se mogla primijetiti sumnjiva izbočina. Lady GaGa kaže da je to bila slučajnost.

Jako se boji samoće, zato se i ne tušira sama

Njezin bivši menadžer David Ciemny objavio je 2010. biografiju 'Poker Face: The Rise and Rise of Lady Gaga' u kojoj otkriva koliko je visoku cijenu platila za slavu.

Foto: Profimedia

- Lady GaGa se panično boji samoće, tako da svaki put, čak i kad se tušira, netko od njezinih suradnika mora biti s njom pod tušem. Naravno, ukoliko nema partnera - rekao je David. Jedna od suradnica ispričala je kako ju je pjevačica svaku večer preklinjala da spava s njom, samo da može nekoga zagrliti. No, pod tušem i u krevetu nikada nije bilo ničeg seksualnog...

Foto: Hahn Lionel/Press Association/PIXSELL

Laže o plastičnim operacijama?

- Volim svoj talijanski nos. Rekla sam da neću na plastičnu operaciju - izjavila je GaGa krajem 2018. za britanski Mirror. Pjevačica je ispričala kako su ju počeci njezine glazbene karijere inspirirali za ulogu u filmu 'Zvijezda je rođena'. Naime, prije nego je Lady GaGa objavila prvi singl, savjetovali su joj da operira nos.

Foto: Profimedia

- Uvijek sam činila suprotno od onoga što su mi rekli. Ako bi mi savjetovali da budem seksi žena, ja sam učinila nešto sasvim drugačije - rekla je pjevačica. Dodala je kako su joj govorili i na koji način bi trebala plesati, ali ona je to zanemarivala.

Foto: Youtube/Screenshot

Ipak, fotografije s početka karijere i one danas, pokazuju nešto sasvim drugo... Ugledni kirurzi kažu da je 'popravljala' nos, usne i jagodice.

- S obzirom na to da joj nedostaju ekspresije lica, pretpostavljam da je stavljala botoks. Očita je razlika i u njezinu nosu pa se sigurno podvrgnula rinoplastici - rekao je britanski kirurg Tijion Esho (37).

Foto: Doug Peters/Press Association/PIXSELL

Dodao je da se razlika vidi i u punoći obraza i jagodica, za koju su vjerojatno zaslužni fileri. Fileri su, pojašnjava, možda korišteni i za konturiranje lica jer njezina vilica i brada danas imaju potpuno drukčiji oblik nego prije.

Foto: Reuters/Pixsell

POGLEDAJTE VIDEO: