Šokirala i kandidate: Sanja je nova voditeljica 'Života na vagi'

Nakon što sam prespavala i stavila sve u životni raspored definitivno sam odlučila pristati. Prošli smo kroz detalje kako će ta uloga zaista izgledati, istaknula je trenerica, a sada i voditeljica u popularnom showu

<p>Peta sezona showa 'Život na vagi' starta uskoro na RTL-u, a voditeljsku palicu od <strong>Marijane Batinić </strong>(39), koja je na rodiljnom dopustu, preuzet će <strong>Sanja Žuljević </strong>(43), trenerica u prve tri sezone.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Irena iz showa uživa sa sinom, žele još djece</strong></p><p>- Kad me izvršni producent showa, Vanja Meandžija, zvao na sastanak, posljednja misao u glavi je bila da zove zbog toga. Ali nakon predstavljanja ideje, kraćeg razgovora u kojem smo, između ostalog i spomenuli da je to već isprobano (u Americi su to isto napravili s trenerom Bobom Harperom) i prolaska kroz detalje kako će ta uloga zaista i izgledati, već sam bila poprilično sigurna da ću pristati. Nakon što sam prespavala i stavila sve u životni raspored definitivno sam odlučila pristati. Ipak je to dobar izlaz iz zone komfora za mene! - kaže Sanja Žuljević, koja je punu podršku dobila i od Marijane. </p><p>- Mare je bila super, dala mi je puno riječi podrške između kojih i priznanje da je i ona bila jedan od inicijatora ove ideje. Svakako mi je dala do znanja da vladam time i da ću se bez problema jako brzo ubaciti u taj film, ali u svom stilu - kaže nova voditeljica te priznaje da su i kandidati, koje će gledatelji uskoro upoznati, bili poprilično iznenađeni kada su vidjeli nju u ulozi voditeljice. </p><p>Sanja najavljuje i da je pred natjecateljima, trenerima <strong>Majom Ćustić</strong> i <strong>Edinom Mehmedovićem</strong>, pa tako i pred gledateljima RTL-a potpuno drugačija i posebna sezona, počevši od toga da se nakon Zagreba, Samobora i Crikvenice ova sezona snima u Slavoniji. </p><p>A što se to sprema, kakve novosti mogu očekivati obožavatelji showa i tko će se u petoj sezoni okruniti titulom 'najvećeg gubitnika', gledatelji će doznati ove jeseni.</p><p> </p>