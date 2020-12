Pjesma pa onda i spot, Soma Dollara i Miro Ungar (83) pjevaju “Zagreb i ja, šmekera dva”. Drugi je to dio trilogije pjesama o Zagrebu, prva je bila s Jimmyjem Stanićem (91) i “Zagreb, Amerika u malom”. Zlatan Hrle, Soma Dollara, koji stoji iza svega, svratio je do kolege Renmana, koji u Novom Zagrebu sprema sjajne hamburgere. Naravno, za van.

- On je jedini i pravi hip-hoper kod nas. I pjesme, i rima, i ‘brejkanje’, grafiti... On je jedini kompletan - rekao je Hrle, koji je u posjet Renmanu došao s kćeri Laurom (12). Najbolja je tenisačica Hrvatske u svojoj dobi. No, iako je u samom vrhu, nije joj dopušteno trenirati ovih dana, nove mjere prisilno su je udaljile s teniskog terena.

Hrle je zadovoljan drugim dio trilogije i pjesmom "Zagreb i ja, šmekera dva". Publika ju je dobro prihvatila, što mu je jako važno. Ističe kako je u spotu pazio da se 'dotakne' simbola grad i nekih legendi, tako u spotu ima i Nine Badrić (48) i Zlatka Kranjčara Cice.

- Mislim da smo uspjeli prikazati ono što je važno za Zagreb - kaže Hrle.

Sve svoje radijske tantijeme od ove pjesme Soma Dollara će donirati Centru za odgoj i obrazovanje te pomoć slijepim i slabovidnim osobama “Vinko Bek”.

POGLEDAJTE VIDEO: