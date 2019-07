Sonja je s dečkom istraživala Havaje: Mi nismo party zvijeri

Bivša glumica i blogerica Sonja Kovač (35) odmara se od naporne sezone showa 'Ples sa zvijezdama'. Zajedno s dečkom Goranom Mandićem influencerica uživa na Havajima.

Foto: Instagram

- Kad smo nekoliko dana prije mog rođendana došli u Las Vegas, Goran mi je natuknuo da me vodi na put, ali nije htio otkriti kamo. Iskreno, potajno sam se nadala da je riječ o Havajima s obzirom na to da ondje još nisam bila, a već dugo ih želimo posjetiti. Da napokon idemo na naše mjesto iz snova, doznala sam tek kad smo došli na aerodrom. Nisam mogla biti sretnija. Prekrasan je osjećaj biti ovdje - izjavila je Sonja za Story.

Foto: Instagram

- Na Havajima je sve predivno, od plaža, prirode, vegetacije, klime, ljudi do glazbe. Obišli smo cijeli otok Oahu, gdje smo odsjeli. Smjestili smo se u Honolulu, u jednom od najpoznatijih hotela Royal Hawaiian na samoj plaži Waikiki. Cijeli je hotel u ružičastoj boji, ima predivan bazen s ružičastim suncobranima i izlazom na plažu Waikiki. Ondje smo učili surfati, a iako je bilo neuspješno, dobro smo se zabavili. Ostale dane unajmljivali smo auto, preporučujem kabriolet, i obilazili otok. Posjetili smo najveću plantažu ananasa, plažu s golemim kornjačama, vodopade usred otoka, predivan botanički vrt... Išli smo na najluđe planinarenje, i to na vrh brda s kojeg puca nezaboravan pogled na cijeli grad Lanikai i prekrasnu tirkiznu plažu - govori Sonja te priznaje kako uživa u lokalnim specijalitetima - svježoj ribi i morskim plodovima. Posebno ju je oduševila ljubaznost i strpljivost Havajca za koje smatra kako su izvrsni domaćini.

Foto: Instagram

- Večeri smo najčešće provodili u šetnji plažom i gradom te odlazeći na večere. Više smo za lagane izlaske i dobru hranu, a manje za tulumarenje po klubovima. Najviše pamtim svoju rođendansku večeru. Bila je baš posebna u jednom restoranu s odličnom hranom, odmah na moru - govori blogerica koja je u vezi s Goranom osam godina, a vješto ga skriva od pogleda javnosti.

Par stalno putuje diljem svijeta, a spojila ih je ljubav prema pokeru.

Foto: Instagram

- Goran me privukao nježnošću, smirenošću i blagošću. Mi nismo party zvijeri, guštamo u intimi svog doma. On mene spušta, ja njega dižem. Goran je više praktičan tip, ali ima i romantične trenutke poput ovakvih. Vrlo smo slični kad je o tome riječ, nekad mi se to sviđa, a katkad bih voljela da smo možda više sanjari. No kad sve zbrojim, zaključim da je ravnoteža uvijek najbolja - zaključuje.

Par još nema plan za ljeto, no Sonja je otkrila kako će do sredine kolovoza ljetovati na Jadranskoj obali.