Sonja Kovač zgrozila tajicama s trakama: 'Odvratan je taj trend'

<p>Iako slovi za jednu od bolje odjevenih dama na društvenim mrežama, ovoga puta glumica i influencerica<strong> Sonja Kovač</strong> (36) šokirala je svoje pratitelje. Objavila je fotografiju na kojoj nosi 'čudne' tajice, s trakama koje idu ispod stopala. Svjesna je toga i sama Sonja, stoga je sve na svom Instagramu upitala što misle o novom trendu i dala uvid u cijeli outfit. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Blogerica Isabella Rakonić odgovorila na 24 pitanja</strong></p><p>- Paljba po ovim 'samo za hrabre' tajicama može krenuti! Kako god, meni su baš kul, ali znate mene koliko se volim igrati modom - pojasnila je. U komentarima su uslijedile i kritike i pohvale, a Sonja je odgovorila i onima kojima se svidio njezin stajling, ali i 'protivnicima'. </p><p>- Ove trake izgledaju kao da bi se cijelo vrijeme pomicale i živcirale me - napisao je jedan pratitelj, dok se drugi složio kako se radi o odvratnom trendu. Bilo je i onih koji su zaključili kako se Sonja dobro snađe u svakom modnom trendu. Jedna dama zaključila je kako su se takve 'hlače' i prije nosile i da joj je drago što joj ih je njena majka sačuvala jer je još jednom potvrdila činjenicu da svi stari komadi opet nekad budu 'in'. </p><p>Sonja je u četvrtak gostovala u RTL Direktu zbog cijele drame koja je nastala zbog toga što je njezina mlada kolegica Doris (20) od jednom porečkog restorana tražila besplatnu hranu, a ona bi ih zauzvrat označila na svom profilu. Dosad je to 'prolazilo' pa se zgrozila kad ju je restoran odbio.</p><p>Nakon toga uslijedile su brojne kritike i nje i restorana, a Sonja je tom prilikom ispričala kako se ne ljuti na one koji influencere nazivaju lijenčinama zato što očito nisu dobro upućeni u posao koji oni obavljaju. </p><p>- Svatko ima pravo reći svoje mišljenje, lajkati nešto ili ne, pratiti nekog ili ne. Možda da sam i ja na njihovom mjesto, ne bih razumjela ovaj posao. Ne zamjeram im - zaključila je. Objasnila je i na koji način njihov posao funkcionira.</p><p>- Većinom brendovi prilaze nama, mi stvaramo koncept... Ne radimo sve sami, u početku pomažu prijatelji, obitelj i zahvalna sam im što su mi u početku pomagali. Kasnije onda imaš pomoćnike, trebaš doći do određenog nivoa da bi imao zaposlene, ali imam vanjske suradnike. Ima puno posla; i fotografiranje, obrada videa, cijeli sadržaj... - tvrdi Kovač. Osim toga, bitan je i poduzetnički dio posla. </p><p>- Moraš znati kako voditi posao, kako komunicirati s klijentima, kako pregovarati, dogovarati sastanke - pojasnila je. </p>