Sophia Bush o svom poljupcu s Ryanom Reynoldsom: 'Bila sam uplašena, ali on je sve olakšao'

Sophia Bush (40) prisjetila se svog prvog filmskog poljupca s Ryanom Reynoldsom (45). Oni na setu mogu biti neugodni, no glumica se rado prisjeća tog trenutaka zahvaljujući svom kolegi.

POGLEDAJTE VIDEO:

- To je bio moj prvi pravi glumački angažman. Tada sam imala 20 godina i bila sam jako uplašena jer sam već u svom prvom filmu morala poljubiti potpunog stranca - započela je Sophia, kojoj je film 'Vin Wilder' bio prvi projekt.

- Sjećam se Ryana koji je bio iznimno profesionalan, drag i spreman pomoći. Čim smo se upoznali, dao mi je nekoliko vrlo korisnih savjeta. Definitivno mi je olakšao snimanje naših škakljivih scena - ispričala je glumica.

Sophia i Ryan još uvijek su u vrlo dobrim odnosima. Glumicu jako veseli njegov uspijeh.

- Iznimna je osoba i sretna sam što je uspio stvoriti tako uspješnu karijeru. No još me više veseli njegov privatni uspjeh. Zbilja je divan suprug i otac. On je jedna od onih osoba koje vam prirastu srcu iako ih ne vidite toliko često. Ne mogu vjerovati da je prošlo 15 godina od naše suradnje! - naglasila je.

Sophia je najpoznatija po ulozi Brooke Davis u One Tree Hillu, a kratko vrijeme bila je udana za svog kolegu iz serije, Chada Michaela Murrayja (40). Rastali su se nakon glasina da ju je varao s Paris Hilton (41).

- Odbijam da me definira ta jedna veza, zato o svemu tome i nisam htjela pričati zadnjih 10 godina. To je bio ogroman događaj u mojem životu. A trauma je bila samo pojačana publicitetom koji je pratio njegovu prijevaru, budući da sam samo dvije godine prije bila nepoznata studentica - napisala je Bush u otvorenom pismu za Cosmopolitan.

Najčitaniji članci