Sophia Loren se vraća snimanju

Glumica je naglasila kako će joj uloga u nadolazećoj drami omogućiti da pokaže nikad viđene glumačke vještine. Njezina posljednja uloga bila je u filmu 'Moja kuća je puna ogledala'

<p>Glumica <strong>Sophia Loren</strong> (86) vraća se na velike ekrane nakon jedanaestogodišnjeg izbivanja, javlja <a href="https://www.theguardian.com/film/2020/sep/23/sophia-loren-returns-to-movies-aged-86-the-life-ahead?utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook&fbclid=IwAR1gsQ3tYITkiIMobHFYSbLNiBvp2UiZqIUetlIX9DD4OHGMPyyisdewGr4" target="_blank">The Guardian</a>. Glumit će u nadolazećoj Netflixovoj drami 'The Life Ahead', čiji je redatelj njezin sin <strong>Edoardo Ponti</strong> (47). </p><p>- Kada mi je sin ponudio ulogu, bilo je to kao ostvarenje mog najvećeg sna. Nisam se dugo premišljala da li da ju prihvatim ili ne - rekla je Loren. </p><p>U filmu Sophia ima ulogu gospođe <strong>Rose</strong>, Židovkinje koja je preživjela holokaust. Pomaže u odgoju djece prostitutki s kojima je nekoć šetala ulicama. Susreće se i s 12-godišnjim<strong> Momoom</strong>,<strong> </strong>siročetom koji joj je pokušavao ukrasti svijećnjake.</p><p>- Uživala sam u ulozi gospođe Rose. Ona je snažna, a opet tako krhka. Ona je borac i iz puno me razloga podsjeća na moju vlastitu majku - otkrila je Sophia. </p><p>Ovo će biti druga adaptacija romana <strong>Romaina Garyja </strong>nakon filma iz 1977. koji je dobio ime po glavnom liku, a glumila je <strong>Simone Signoret</strong>. Svjetska premijera filma bit će u listopadu u Rimu, a na Netflixu će biti dostupan mjesec dana kasnije. </p><p>Inače, Sophia Loren je prvog Oscara osvojila 1961. za ulogu u filmu 'La Ciociara', a šuška se kako joj se sada smiješi nominacija za još koji kipić. </p><p>Inače, Sophia je već dva puta radila sa svojim sinom, a njezina posljednja uloga bila je u filmu 'Moja kuća je puna ogledala'. </p><p> </p>