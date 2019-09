Sophia Loren imala je aferu s kolegom, muža upoznala sa 16

Život jedne od najvećih glumačkih diva 20. stoljeća, Sophie Loren, pun je turbulentnih događaja i skandala, a zbog njezina bezvremenskog šarma javnost je se i dalje ne može zasititi. Talijanska glumica koja je u šezdesetim godinama stekla svjetsku slavu, danas slavi 85. rođendan.

Sophia i danas aktivno glumi, a svoju karijeru započela je 1950. kada joj je bilo tek 16 godina. Nakon što se okušala u natjecanju ljepote, jedan lovac na talente sugerirao joj je da počne uzimati sate glume - i tako je sve počelo. Nakon potpisivanja ugovora za snimanje pet filmova za produkcijsku kuću Paramount krenula je njezina internacionalna karijera.

1960. dobila je glavnu ulogu u talijanskom filmu 'Dvije žene'. Igrala je samohranu majku koja se bori za život svojeg djeteta u ratnom Rimu. Zbog vlastitog iskustva iz vremena rata, ulogu je odigrala briljantno, pa je tako postala prva glumica u povijesti Oscara, koja je dobila ovu nagradu, iako je film produciran izvan engleskog jezičnog govornog područja.

U idućih nekoliko godina slijedili su novi uspjesi. Film 'Jučer, danas, sutra' iz 1963. dobio je Oscara za najbolji strani film, a slijedio je 'Brak na talijanski način' koji je također nominiran za Oscara.

Nakon tog uspjeha Sophijina karijera dosegla je svoj vrhunac 1964. kada je za ulogu u filmu 'The Fall of the Roman Empire' dobila milijun dolara honorara, što je za to vrijeme bila neviđeno velika svota novca.

Također je glumila u filmovima 'Quo Vadis', 'Ponos i strast', 'Milijunašica', 'Više od čuda' i mnogim drugim. Sedamdesetih godina snimila je desetke filmova u Italiji, a osamdesetih se u potpunosti posvetila odgoju svojih sinova Edoarda (46) i Carla, koji su tada bili u osjetljivoj tinejdžerskoj dobi. Tada se u filmovima pojavljivala samo u posebnim prilikama. U to je vrijeme također postala prva glumica koja je imala parfem sa svojim imenom, a plasirala je i kolekciju maskara i sjenila za oči.

Iako je plijenila pažnju svojim izgledom, Sophia je priznala kako su ju u školi zbog mršave figure nazivali 'čačkalicom'. Međutim, već u tinejdžerskoj dobi 'ružno pače' počelo se transformirati. Na prvom natjecanju ljepote na kojem se pojavila sa 16 godina, zauzela je drugo mjesto i zaradila prvu skromnu svotu novaca. Majka ju je odmah povela u Rim ne bi li joj pomogla da postane glumica.

Jednom je prilikom priznala kako je jedno vrijeme bila pod velikim pritiskom zbog svoga izgleda i holivudskih kriterija koji nisu bili na njenoj strani.

- Govorili su mi da mi je nos predug, usta prevelika i da moram ići na plastičnu operaciju – izjavila je filmska ikona i dodala kako je to odlučno odbila i vodila brojne bitke sa svojim matičnim studijom jer je čvrsto vjerovala u prirodan izgled.

Na snimanju filmova doživjela je aferu s kolegom glumcem Caryjem Grantom s kojim je glumila u filmu 'Houseboat', a njegova je tadašnja žena napisala scenarij. Iako su dvije godine uživali u strastvenoj romansi, Cary i Sophia rastali su se ogorčeni vezom, a ostali su u trajno lošim odnosima. Navodno se Cary čak i želio pomiriti sa svojom ljubavnicom, no Sophia mu je poslala jasnu poruku udavši se za Carla Pontija.

Pontija je upoznala kada je njemu bilo 37 godina, a njoj 16. Udala se za njega 1957. dok on još nije ni zakonski bio razveden. Zbog toga što su se vjenčali u Meksiku uspjeli su prikriti da Ponti službeno ima dvije supruge do 1962. kada ih je sud primorao da ponište brak. No čak i nakon poništenja bračne veze par je nastavio živjeti zajedno. 1966. Ponti se napokon razveo i prvom prilikom ponovno se oženio sa Sophijom. Nakon toga, glumica više nikad nije 'šarala' niti se upuštala u veze s drugim muškarcima. Ostala mu je vjerna do njegove smrti 2007. godine. Kada su je novinari upitali je li razmišljala da se ponovo uda, odgovorila je: 'Nikada više. Nemoguće je voljeti dva puta u životu'.

Tijekom braka Sophia je od milja svog supruga nazivala pomalo čudnim nadimcima – Polpettone, Pepperoncini ili Suppli, odnosno 'polpetica', 'papričica' i 'punjena rižina kuglica'. Tajnu dugovječnosti svog braka objasnila je u jednoj rečenici: 'Showbusiness je ono što radimo, a ne ono što jesmo!'

Kako su mnogi muškarci za njom godinama uzdisali, postojao je interes javnosti za intimnim fotografijama lijepe glumice. Zbog toga je 1999. došlo do tužbe koju je Sophia podigla protiv 79 stranica za filmove za odrasle zbog objavljivanja njezinih obnaženih fotografija.

Također, jednom je prilikom kao uvažena gošća na Brijunima Titu pripremala špagete, iako joj je sestra bila udana za najmlađeg Mussolinijevog sina. Sophija je kod njega provela kod njega 15 dana, a došla je svojim sinom koji je tada imao godinu i pol dana.

- Ona je za vrijeme posjete radila umake za špagete u velikim količinima, bilo je veličanstveno. Tito je zauzvrat spremio zagorsku štrudlu sa jabukama. Tijesto je razvlačio na stolu. Uživao je u tome - rekla je sestra Jovanke Broz.

Sophia je cijeli život fascinirala javnost i svoje obožavatelje, a još i danas, u devetom desetljeću života, suvereno plovi crvenim tepisima.