Soraja slavi ročkas: Na zahvate potrošila minimalno 150.000 kn

<p>Starleta slavi 34. Rođendan. Na svom Instagram profilu na kojem broji više od 400.000 sljedbenika objavila je najdraže joj čestitke. Jedna od njih je i ona od njene bliske prijateljice, koja joj je napisala da je 'ikona stila'. A mi smo se prisjetili kako se <strong>Soraja </strong>mijenjala kroz godine, od prvog pojavljivanja u javnosti u Big Brotheru prije devet godina, do danas kad je postala najpoznatija regionalna starleta.</p><p>Soraja je najprepoznatljivija po estetskim operacijama koje je radila na sebi.</p><p>- To se može izračunati. Povećala sam grudi i usta te smanjila nos. Iako, sad žalim što sam povećala usta. Djevojke s prevelikim usnama izgledaju mi kao patkice. Stoga sam izvadila sav silikon iz usana. Nisam vadila rebra niti planiram na sebi još nešto korigirati - rekla nam je starleta u intervjuu prije tri godine.</p><p>Povećanje grudi kod stoji minimalno 25.000 kuna, a smanjivanje nosa estetski kirurzi naplaćuju 16.000 kuna. Soraja je nos korigirala četiri puta, a u nekoliko navrata je povećavala i usne što ju stajalo 2500 kuna za svaki posjet kirurgu. Ukupno, Soraja je potrošila 150.000 kuna na svoj izgled. Tad je rekla i da ne namjerava više 'pod nož'. No to je bilo prije tri godine.</p><p>Soraja se od tad konstantno 'pegla'. Samo za hijaluronske filere i botoks kojima briše bore izdvaja oko 2500 kuna po injekciji jednom u šest mjeseci. I nedavno je navodno, za vrijeme pandemije korona virusa, povećala grudi, kako nam je rekao ugledni estetski kirurg.</p><p>- Riječ je o velikim implantatima. Barem 500-600 mililitara. Za povećati grudi za jedan broj potrebno je oko 200 mililitara .Grudi joj stoje više, definitivno ih je opet povećavala - rekao nam je nedavno estetski kirurg. Uz njezino ime neprestano se vežu skandali. Dignuli su joj auto u zrak, ispale su joj grudi, pokazala je guzu...</p><p>- Jednom su mi digli auto u zrak u Crnoj Gori. Bilo pa prošlo, ne bih se vraćala na to - kaže starleta. Tvrdi kako je živciraju glasine o načinu na koji zarađuje za luksuzan životni stil.</p><p>- U životu nisam dobila nemoralnu ponudu. Trudim se ne kretati u takvom društvu. Kad procijenim da se netko bavi ružnim stvarima, maknem se od njega - kaže Soraja. Često fura dizajnerske komade, vozi terenca Mercedesa, putuje svijetom...</p><p>- Imam kasino u centru Beograda i agenciju za nekretnine u Crnoj Gori. To su ozbiljne nekretnine u vrijednosti od milijun eura - kaže Soraja. Paparazzi je nikad nisu fotografirali s dečkom.</p><p>- Imam dečka već dvije godine i lijepo nam je. Imala sam jednog i u Hrvatskoj pa sam ga skrivala - kaže Soraja. Željela bi se ostvariti kao majka, no karijera joj je na prvome mjestu. Svojedobno je se povezivalo s Neymarom. Ona kratko odgovara da ne priča o svom ljubavnom životu. Soraji je otac iz Knina, a kako kaže, trenutačno živi u Zadru i imaju super odnos.</p><p>- Imam i polubrata košarkaša u Zadru, ali ne bih otkrivala njegovo ime. Privatni život držim za sebe - zaključila je Soraja.</p>