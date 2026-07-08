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Soraya iz GS ide na povećanje grudi: 'Vodit ću vas sa mnom'

Piše Maša Mai Čigir,
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Soraya iz GS ide na povećanje grudi: 'Vodit ću vas sa mnom'
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Foto: RTL
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Bivša natjecateljica popularnog showa 'Gospodin savršeni' otkrila je svojim pratiteljima razlog odlaska u Istanbul

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Soraya Šimić, natjecateljica pete sezone showa 'Gospodin Savršeni' objavila je video na TikToku u kojemu se pratiteljima pohvalila kako se odlučila na estetski zahvat povećanja grudi te je najavila kako će pratitelje provest kroz cijeli proces, bez skrivanja detalja. 

@sorayasimic @Vanity Clinic @Kamil Güray Yeşiladalı ♬ Originalton - sorayasimic

Nakon nekoliko dana nagađanja, Soraya je prekinula šutnju i objavila razlog njezina putovanja u Tursku.

- Okej, konačno vam mogu reći zašto sam došla u Istanbul. Vi nemate pojma koliko sam ja jedva čekala na ovaj trenutak - uzbuđeno je rekla Soraya u videu. 

Soraya je svoju odluku o estetskom zahvatu objasnila na iskren i otvoren način te je istaknula kako nema namjeru ništa skrivati od svojih pratitelja. Smatra da je transparentnost ključna te je bez zadrške podijelila motivaciju i iza zahvata. 

- Bog si nije dao toliko vremena kod mojih grudi - našalila se Soraya.

Najavila je kako će svoje pratitelje voditi kroz cijeli proces, od priprema i operacije do oporavka jer smatra kako treba biti transparentna.

- Zato ću vas voditi sa mnom kroz cijelo to iskustvo - poručila je.

Po dolasku u Tursku, Sorayu je dočekao organizirani prijevoz koji ju je odveo direktno u kliniku. Iako je bila umorna i iscrpljena od puta prvo je otišla u kliniku kako bi mogla napraviti sve pretrage potrebne za operaciju. 

- Prvo sam otišla u kliniku na vađenje krvi i sve potrebne pretrage prije operacije - objasnila je pratiteljima.

Soraya je u Istanbul otišla s majkom koja joj je podrška na ovom putovanju, a nakon obavljenih pregleda, Soraya se s majkom smjestila u hotel koji je klinika rezervirala za njih, a tamo će boraviti tijekom cijelog procesa oporavka.

- Iskreno, moja mama i ja smo jako uzbuđene - priznala je Soraya i pokazala da joj prisutnost majke puno znači.

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Sorayina odluka da javno progovori o estetskoj operaciji i dokumentira svaki korak procesa naišla je na brojne reakcije, a pratitelji iščekuju nove informacije o procesu te naravno konačne rezultate.

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