Soraya iz GS ide na povećanje grudi: 'Vodit ću vas sa mnom'

Soraya Šimić, natjecateljica pete sezone showa 'Gospodin Savršeni' objavila je video na TikToku u kojemu se pratiteljima pohvalila kako se odlučila na estetski zahvat povećanja grudi te je najavila kako će pratitelje provest kroz cijeli proces, bez skrivanja detalja.

Nakon nekoliko dana nagađanja, Soraya je prekinula šutnju i objavila razlog njezina putovanja u Tursku.

- Okej, konačno vam mogu reći zašto sam došla u Istanbul. Vi nemate pojma koliko sam ja jedva čekala na ovaj trenutak - uzbuđeno je rekla Soraya u videu.

Soraya je svoju odluku o estetskom zahvatu objasnila na iskren i otvoren način te je istaknula kako nema namjeru ništa skrivati od svojih pratitelja. Smatra da je transparentnost ključna te je bez zadrške podijelila motivaciju i iza zahvata.

- Bog si nije dao toliko vremena kod mojih grudi - našalila se Soraya.

Najavila je kako će svoje pratitelje voditi kroz cijeli proces, od priprema i operacije do oporavka jer smatra kako treba biti transparentna.

- Zato ću vas voditi sa mnom kroz cijelo to iskustvo - poručila je.

Po dolasku u Tursku, Sorayu je dočekao organizirani prijevoz koji ju je odveo direktno u kliniku. Iako je bila umorna i iscrpljena od puta prvo je otišla u kliniku kako bi mogla napraviti sve pretrage potrebne za operaciju.

- Prvo sam otišla u kliniku na vađenje krvi i sve potrebne pretrage prije operacije - objasnila je pratiteljima.

Soraya je u Istanbul otišla s majkom koja joj je podrška na ovom putovanju, a nakon obavljenih pregleda, Soraya se s majkom smjestila u hotel koji je klinika rezervirala za njih, a tamo će boraviti tijekom cijelog procesa oporavka.

- Iskreno, moja mama i ja smo jako uzbuđene - priznala je Soraya i pokazala da joj prisutnost majke puno znači.

Sorayina odluka da javno progovori o estetskoj operaciji i dokumentira svaki korak procesa naišla je na brojne reakcije, a pratitelji iščekuju nove informacije o procesu te naravno konačne rezultate.