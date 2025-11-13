Šoše osvaja srca: Valentinovo pretvara u glazbeni spektakl

Na domaćoj pop-sceni rijetko se pojavi izvođač koji u svojim pjesmama uspije spojiti tehničku preciznost, iskrenu emociju i posebnu toplinu koja osvaja publiku na prvo slušanje. Adi Šoše već je dokazao da je upravo takav – umjetnik koji svaku izvedbu pretvara u osobno iskustvo i iskrenu razmjenu energije s publikom.

Zagreb: Adi Šoše gost je na četvrtom koncertu Sergeja Ćetkovića | Foto: Luka Stanzl/PIXSELL (Ilustrativna fotografija)

Prošle je godine oduševio obožavatelje kada je rasprodao čak šest uzastopnih večeri u dvorani Lisinski, a sada najavljuje još veći korak – koncert u Areni Varaždin, koji će se održati na Valentinovo, 14. veljače. Romantični datum idealno se uklapa u njegov glazbeni izričaj, u kojem dominiraju emocija i ljubavna tematika.

Uoči varaždinskog nastupa, Šoše je predstavio i novi singl „Tuđa”, na kojem ponovno surađuje s Amilom Lojom, autorom glazbe, teksta i aranžmana, te izdavačkom kućom AL Music. Spot za pjesmu režirao je Vedad Jašarević, a novi singl spaja emotivnu liriku s modernim pop zvukom i elegantnom produkcijom.

- Presretan sam što konačno mogu podijeliti s publikom svoju novu pjesmu ‘Tuđa’. Sa svakim projektom želimo pokazati bolju verziju sebe – ja kao izvođač, Amil kao autor. Ova pjesma nosi snažnu emociju i priču u kojoj će se mnogi prepoznati - rekao je Šoše, dodavši da mu “Tuđa” predstavlja važan korak u glazbenom sazrijevanju jer je sudjelovao u svakom koraku njezina stvaranja – od ideje do završne verzije.

Publika ga najviše pamti po hitu „Najljepši cvijet”, pjesmi koja je postala zaštitni znak njegove karijere i simbol suvremene ljubavne balade. Upravo će taj naslov, zajedno s nizom novih i starijih pjesama, činiti okosnicu koncerta posvećenog ljubavi, povezanosti i zajedništvu.

Foto: Bojan Petrovic

Svojim radom i pristupom glazbi, Adi Šoše se profilirao kao predvodnik nove generacije pop-romantike – izvođač koji emociju ne glumi, nego živi.

Koncert u Areni Varaždin bit će upravo takav – večer iskrenih osjećaja, vrhunske glazbe i trenutaka koje će publika dugo pamtiti.

Ulaznice su dostupne putem sustava Eventim.