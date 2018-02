Specijalni agent Mike Banning spašava predsjednika treći put

Posebnog agenta Mikea Banninga (Gerard Butler) vidjet ćemo i po treći put u filmu o 'Padu'. Za one koji nisu upoznati s Banningom, u pitanju je glavni lik iz dva prethodna 'Pada', 'Pad Olimpa' te 'Pad Londona'. Dok su u prethodna dva filma bili u pitanju teroristički napadi na Bijelu kuću odnosno na Predsjednika u Londonu, ovaj put put u igri su 'anđeli'.

Foto: Twitter/Screenshot

Naime, kako se može zaključiti iz naslova filma, 'Angel Has Fallen', u pitanju je predsjednički avion Air Force One, čije je kodno ime 'Anđeo'. Ipak, ovaj put meta nije opet predsjednik SAD-a, već agent Banning osobno. I jasno, kako napadačima na predsjednika nije bilo problem raznijeti Bijelu kuću u prvom filmu te pola Londona u drugom, niti u ovom filmu se neće libiti uništiti dobar dio nekog grada. Ovaj put je u pitanju cijeli Washington, no kako je Bijela kuća već uništena, što je još jedan grad?

Aaron Eckhart ne vraća se u svoju ulogu, odnosno ulogu Predsjednika jer ipak, ako još jednom bude pod napadom, morali bismo se upitati kakav je to pobogu Predsjednik i kakvi su mu tjelohranitelji? Srećom, ima glumaca kojima ne smetaju ovakve uloge pa oni uskaču u igru. To su Tim Blake Nelson, Piper Perabo te Jada Pinkett Smith. Trojka ima još uvijek nerazjašnjene uloge, no s vremenom će i to postati poznato.

Režije se prihvatio Ric Roman Waugh, koji će vjerojatno ciljati na nešto mirniji film, s malo više zapleta a manje nasumičnih eksplozija. Producira sam Butler uz pomoć Alana Siegela. 'Pad anđela' stiže nam tijekom ove godine, a ako dobro zaradi, mogao bi nam doći i četvrti film, u kojem Banning rješava terorističke probleme u raju.

Tema: FILM