Specijalno izdanje Sea Dancea na Krku: Publiku će rasplesati poznati DJ Fedde Le Grand

Fedde Le Grand, velemajstor house muzike ili kako ga nazivaju 'leteći Holandez', prizemljit će se nakratko 18. kolovoza u Diamond Club u Malinskoj na otoku Krk kako bi preuzeo kormilo partyja na sjevernom Jadranu, specijalnog izdanja Sea Dance in Exile. Mnogobrojne nagrade i nastupi na najvećim festivalima kao što su Coachella, Tomorrowland, Ultra, EXIT, vinuli su i zadržali nizozemskog DJ-a na listu najuticajnijih u svijetu prema izboru DJ Maga.

Bilo da se potpisuje kao DJ ili producent, utjecaj maestra Fedde Le Granda može se danas osjetiti u cjelokupnom elektronskom pejsažu, okruženi smo njegovim kreativnim beatovima, melodijama i ritmovima.

Foto: Borna Filic/PIXSELL

Zaljubio se u EDM glazbu kada je imao svega 15 godina zahvaljujući prijatelju koji je imao kompjuter u svojoj kući. Skoro četiri sata svakog dana provodio bi u njegovom podrumu kako bi naučio stvarati glazbu. Nakon što je prepoznao sinovljevu ljubav prema muzici, otac mu je kupio kompjuter, a ostalo je povijest.

Ušao je u glazbenu industriju s 23 godine, objavivši 2000. prvi singl 'I Miss You', a prije svog službenog prvijenca objavio je čak 23 remiksa.

- I tad, kao i sad bio sam zaluđen muzikom, ali nije mi oduvijek bio san da postanem DJ. Kod mene se sve razvijalo postepeno. Bitno je pronaći ono u čemu ste dobri, ali i ono u čemu niste. Jedino tako možete napredovati i razvijati se. Sada sam realist koji se ne boji sanjati - prisjetio se DJ superstar svojih početaka u nedavnom intervjuu za nizozemske medije.

Prekretnica u njegovoj karijera nastupila je 2006. godine, kada je objavio singl 'Put Your Hands Up For Detroit', koja ne samo da je Le Grandu donijela svjetsku slavu, već je i udahnula svjež život u stagnirajuću house scenu.

Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Hitovi kao što su 'Let Me Think About It', 'Control Room', 'Sparks', njegovi remiksi slavnog hita benda Coldplay 'Paradise', 'Missing' engleskog dua EBTG, zatim 'The Creeps', 'So Much Love' i drugi etablirali su ga kao jednog od najuzbudljivijih i najdosljednijih talenata na svijetu, prepoznatljivog po tome da bez napora balansira između mainstream uspjeha – hitova, i malo oštrijih, mračnijih underground zvukova.

Fedde je DJ čiju glazbu je Madonna koristila za promociju svoje 'Sticky and Sweet' turneje, i koji je na njezin zahtjev napravio remiks hita 'Give It to Me' osvajao je brojne nagrade, pokorio najveće svjetske festivalske pozornice i prva mjesta top-lista u Velikoj Britaniji, Španjolskoj, Rusiji, Finskoj, Bugarskoj...

Međutim, kruna njegove karijere, njegov zaštitni znak su jedinstveni nastupi kojima se prepušta i daje do kraja, a za koje se uvijek traži karta više.

- Najbolja stvar u ovom poslu je to što nastupam po čitavom svijetu i to ljude čini sretnim. U tom trenutku svi zajedno krećemo na glazbeno putovanje, koje nakratko otjera sve brige. To je čista magija - pojasnio je Le Grand.

Kako je ranije najavljeno, deveto izdanje Sea Dance festivala neće biti organizirano u Crnoj Gori, a specijalna edicija pod simboličnim sloganom Sea Dance in Exile, bit će održana od 17. do 19. kolovoza, u klubu Diamond smještenom u Malinskoj na otoku Krku.

Program će u četvrtak, 17. otvoriti francuska globalna senzacija Willy William uz podršku Lady Lee, Viiita i Vanjanje. U petak 18. za pult Diamonda stižu house velemajstor Fedde Le Grand praćen s Mikom Valeom, Yakkom i Dominique, dok će završne večeri, 19. kolovoza otokom Krkom dominirati brazilski elektronski čarobnjak Alok uz kojeg nastupaju duo Vanillaz, Ryu & Dante te Dominique i Vanjanja.