Spektakl emocija! Zaprešić Boys okupili poznate face i 'oživjeli' hit 'Duša moga grada'...

Zaprešić Boys bend je bez čijih je hitova posljednja dva desetljeća nemoguće zamisliti bilo koje nacionalno ili sportsko slavlje. Njihove su pjesme budnice našeg doba - ponosne, himnične i iskrene, pozivaju na jedinstvo te slave i čuvaju identitet našeg naroda.

Jubilarnih 20 godina uspješne karijere Boysi su odlučili proslaviti objavom remakea svoje prve samostalne pjesme iz 2009. godine 'Duša moga grada' koja je emotivna posveta Zagrebu i svemu što ga čini posebnim - njegovoj povijesti, energiji, ulicama, simbolima i prije svega ljudima.

Obzirom da za prvu verziju pjesme nikada nije snimljen videospot, Zaprešić Boysi su ovaj put odlučili snimiti upečatljiv vizualni zapis dostojan tematike pjesme, a na snimanju su im se pridružili i brojni legendarni zagrebački sportaši, glumci i pjevači koji su se svojim djelima urezali u povijest našeg glavnog grada - braća Sinković, Ivica Kostelić, Dubravko Šimenc, Denis Špoljarić, GNK Dinamo Zagreb, Prljavo kazalište, Connect, Nered, glumačka postava kultne serije 'Bitange i princeze'.

Dečki su otišli i korak dalje u zagrebačku povijest pa su tako ugostili Mirjanu Bohanec-Vidović, poznatu po ulozi Ane Šafranek u filmu 'Tko pjeva zlo ne misli' te Živka Anočića koji utjelovljuje lik Perice Šafraneka u 'Dnevniku velikog Perice'. Riječ je o jedinstvenom projektu koji okuplja zagrebačku scenu na posebno odabranim lokacijama i pokazuje Zagreb kao grad koji je inspiracija i motivacija glazbenicima, sportašima, umjetnicima.

- Naša misija oduvijek je bila slaviti i opjevati ono najbolje u hrvatskom sportu i društvu općenito, a Duša moga grada upravo je to – pjesma o glavnom gradu koja povezuje i nadahnjuje - poručuju članovi benda čiju je pozitivnu priču prepoznao je i GNK Dinamo Zagreb koji je video uradak i sponzorski podržao.

Grupa Zaprešić Boys iza sebe ima brojne hitove uz koje srce kuca jače - 'Srce vatreno', 'Samo je jedno', 'Neopisivo', 'Igraj moja Hrvatska', sve su to pjesme koje su postale dio kolektivne hrvatske euforije, bilo da se radi o sportskim ili domoljubnim trenucima.

Na pitanje kako gledaju na svoju karijeru nakon dugih 20 godina te koji su im planovi za dalje, članovi benda složno poručuju da njihova priča nikada nije bila tek glazbeni projekt, već plod osobne emocije i načina života - i upravo je to, kažu, razlog njihove dugovječnosti.

- Nastavljamo gdje smo stali. Dok god u nama ima ljubavi prema obitelji, domovini i gradu, stvarat ćemo glazbu i dalje – da što više pozitivnih i motivirajućih pjesama bude taj osjećaj ponosa i pripadnosti za sve naše ljude i da ih ostavimo budućim generacijama u nasljeđe - poručuju.

Osim spota i pjesme 'Duša moga grada', dečki su ovih dana vrlo aktivni u obilježavanju svog rođendana. Nastupili su na domoljubnom koncertu 'Domu mom' u zagrebačkoj Areni, a samo dan kasnije održali koncert u Varaždinu povodom utakmice Hrvatska – Gibraltar, proslavivši odlazak 'Vatrenih' na Svjetsko prvenstvo 2026. godine.

Finale rođendanskog slavlja održalo se ove subote u Zaprešiću, gdje su Zaprešić Boys i Prljavo kazalište održali veliki koncert u sklopu proslave 30 godina grada Zaprešića i 20 godina grupe Zaprešić Boys. Kroz svoju povijest grupa je obišla gotovo sve veće hrvatske iseljeničke zajednice u svijetu – od Australije, Kanade i SAD-a, do Švicarske, Austrije, Njemačke i čak Novog Zelanda.

Zanimljivo, imaju i veliku fan bazu u Češkoj i Slovačkoj među domaćom populacijom bez hrvatskih korijena, gdje su već održali nekoliko koncerata. Osim sportskih događanja i dočeka, rado su viđeni gosti i na obljetnicama te državnim praznicima, a pjesmom 'Neopisivo' uveličali su i otvorenje obnovljenog vukovarskog vodotornja.

