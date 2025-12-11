VIDEO Poslušajte 'Mirnu', novu božićnu pjesmu Koktelsa

Koktelsi ovih blagdana predstavljaju svoju novu božićnu pjesmu 'Mirna', koja je strpljivo čekala svoje vrijeme, upravo ovo blagdansko razdoblje ispunjeno mirom, ljubavlju i veseljem kako bi postala najljepši soundtrack adventa.

Već od prvih taktova jasno je da 'Mirna' nije tipična pjesma Koktelsa, no upravo zato bendu je posebno draga. Pjesma nosi snažnu emociju, toplinu i jasnu poruku, a ljubav i mir utkane su u svaki njezin stih i kadar.

Pjesma je snimana početkom prosinca u Studiju ADRIA Records u Šmriki, a aranžman potpisuje Robert Grubišić.

Tekst i glazbu napisao je Nikola Peršić.

Spot za 'Mirnu' sniman je u šarmantnom istarskom mjestu Krnica, u čarobnom božićnom ambijentu Ive I Lorisa, na čemu im bend iskreno zahvaljuje. U režiji Nikole Peršića, uz kameru koju potpisuju Nikola Pavlaković i Žan Poklar, te kreativnu energiju cijelog benda, nastali su prekrasni blagdanski kadrovi u kojima se osjeća pravi duh Božića.

Posebno se ističe i uloga modela Ane Miljavac (Mirna) koja je svojom ljepotom, energijom i šarmom dodatno obogatila spot te utjelovila ljubav i pozitivu koju pjesma nosi.

