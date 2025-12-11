Obavijesti

EMOTIVNI SOUNDTRACK OVOG ADVENTA

VIDEO Poslušajte 'Mirnu', novu božićnu pjesmu Koktelsa

VIDEO Poslušajte 'Mirnu', novu božićnu pjesmu Koktelsa
Foto: PROMO

Pjesma je snimana početkom prosinca u Studiju ADRIA Records u Šmriki, a aranžman potpisuje Robert Grubišić. Tekst i glazbu napisao je Nikola Peršić

Koktelsi ovih blagdana predstavljaju svoju novu božićnu pjesmu 'Mirna', koja je strpljivo čekala svoje vrijeme, upravo ovo blagdansko razdoblje ispunjeno mirom, ljubavlju i veseljem kako bi postala najljepši soundtrack adventa.

POGLEDAJTE VIDEO:

Već od prvih taktova jasno je da 'Mirna' nije tipična pjesma Koktelsa, no upravo zato bendu je posebno draga. Pjesma nosi snažnu emociju, toplinu i jasnu poruku, a ljubav i mir utkane su u svaki njezin stih i kadar.

Foto: PROMO

Pjesma je snimana početkom prosinca u Studiju ADRIA Records u Šmriki, a aranžman potpisuje Robert Grubišić.
Tekst i glazbu napisao je Nikola Peršić.

Spot za 'Mirnu' sniman je u šarmantnom istarskom mjestu Krnica, u čarobnom božićnom ambijentu Ive I Lorisa, na čemu im bend iskreno zahvaljuje. U režiji Nikole Peršića, uz kameru koju potpisuju Nikola Pavlaković i Žan Poklar, te kreativnu energiju cijelog benda, nastali su prekrasni blagdanski kadrovi u kojima se osjeća pravi duh Božića.

Posebno se ističe i uloga modela Ane Miljavac (Mirna) koja je svojom ljepotom, energijom i šarmom dodatno obogatila spot te utjelovila ljubav i pozitivu koju pjesma nosi.

Foto: PROMO

Koktelsi su poznati po svojim energičnim, vizualno atraktivnim i produkcijski raskošnim nastupima. 

