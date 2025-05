Spektakularna završnica! Josip s lakoćom eliminirao sve loše glasove i osvojio 5.000 eura

Večeras je na rasporedu bila posljednja epizoda druge sezone showa 'Tko to tamo pjeva?' u kojoj je Josio Dombaj, ugostitelj iz Drnja, s lakoćom eliminirao sve loše glasove i stigao do glavne nagrade u iznosu od 5.000 eura! Nakon sedam napetih i zabavnih izazova, kroz koje je s iznimnom intuicijom i taktičkim razmišljanjem eliminirao čak šest loših glasova i pritom skupio 3.000 eura, preostao mu je još samo jedan korak do potpune pobjede.

Iako je u pretposljednjem izazovu pogriješio eliminiravši saksofonisticu, Josip je do tada pokazao zavidnu prepoznavanja tajnih glasova, a u tome mu je osim stalnih panelista, pomogao i Saša Lozar.

Show je započeo izazovom 'Prvi dojam', gdje su se publici i panelistima predstavili različiti tajni glasovi: zvončar, filmofil, Severinina dvojnica, farmaceutkinja, fitness trenerica, saksofonistica, gitarist, električar i navijačica Hajduka. Gianna je bila uvjerena da Severinina dvojnica zna pjevati, dok su Alka, Luka i Vinčić sumnjičavo gledali prema električaru.

Foto: NOVA TV

Konačna odluka bila je na Josipu, koji je električara poslao u prvi krug eliminacije. Ispostavilo se da nije pogriješio. Električar je otkrio svoj pravi, loš glas, što je Josipu donijelo prvih 500 eura. U prvoj rundi izazova 'Playback' na pozornici su svoje izvedbe izveli zvončar, filmofil, Severinina dvojnica i farmaceutkinja.

- Od ovih četvero tu nitko ne zna pjevati - rekao je Luka Nižetić, nakon zanimljivih izvedbi. Ipak, ostatak panela složio se da bi Severinina dvojnica mogla biti potencijalni dobar glas, no natjecatelj je upravo nju izabrao za eliminaciju – i nije pogriješio. Sada dva točna odgovora, dovela su ga do 1.000 eura.

Foto: NOVA TV

U drugoj rundi, na unaprijed snimljenu matricu zapjevale su fitness trenerica, saksofonistica, gitarist i navijačica Hajduka.

- Gitarist i navijačica pjevaju sto posto - izjavio je Saša Lozar.

- I saksofonistica isto - dodao je Luka Nižetić, koji je zaključio: 'Prva četvorka nije znala pjevati, ali ova druga zna.'

Natjecatelj je za eliminaciju odabrao fitness trenericu, koja je svojom izvedbom nasmijala publiku, a podršku joj je pružila i Alka Vuica, zapjevavši s njom na pozornici. Josipov točan izbor donio mu je dodatnih 500 eura. Nakon toga, uslijedio je izazov pod nazivom 'To sam ja'. Josip je mogao dodatno proučiti tajne glasove, pa je pogledao prilog gitarista, a zatim i prilog farmaceutkinje. Upravo je farmaceutkinja probudila sumnju kod Saše Lozara.

- Nema takve nokte farmaceutkinja! - komentirao je uz smijeh, a panelisti su se složili da nije uvjerljiva ni kao farmaceutkinja ni kao pjevačica. Treći pogledani dokaz bio je onaj navijačice Hajduka. Njezin je profil u prilogu ostavio dobar dojam na paneliste, koji su zaključili da bi mogla biti dobar glas.

Foto: NOVA TV

Nakon kratkog razmišljanja, Josip je odlučio eliminirati zvončara. Njegov nastup pretvorio se u pravi show. Panelisti su mu se pridružili na pozornici u veseloj i šaljivoj izvedbi, što je bio jedan od najzabavnijih trenutaka večeri. Josip do sada nije pogriješio nijednom, a njegova sigurnost u procjenama donijela mu je ukupno 2.000 eura.

Četvrti izazov u showu, Tajni studio, donio je Josipu još jednu uspješnu eliminaciju i novu novčanu nagradu. U ovoj rundi odlučio je prvo poslati filmofila u tajni studio. Iako je njegov ton djelovao pomalo zbunjujuće i nije mu dao jasan odgovor, situaciju je popravio dokaz saksofonistice.

Njezin ton koji je otkrila bio je jasan i vrlo koristan, što je pomoglo u daljnjoj procjeni. Panelisti su se ovog puta složno usuglasili i savjetovali su Josipu da eliminira farmaceutkinju, a on je odlučio poslušati njihov savjet. Farmaceutkinja zaista nije bila dobar glas, a Josip je time zaradio još 500 eura.

Foto: NOVA TV

U izazovu 'Glasoboj', koji je donio novu priliku za zaradu, pred publikom su zapjevali filmofil, saksofonistica, gitarist i navijačica Hajduka. Panelisti su se brzo usuglasili: 'Mislimo da je vrijeme da filmofil ode!' Vođen željom da osvoji još 500 eura, natjecatelj je odlučio poslušati panel i u provjeru poslao tajni glas koji se skrivao iza lika filmofila.

Ispostavilo se da je odluka bila ispravna – filmofil nije bio dobar glas, a Josip je povećao svoj saldo za novih 500 eura.

Dok je Luka smatrao da sva tri preostala tajna glasa dobro pjevaju, Saša Lozar je u izazovu Ima slike, nema tona, rekao da bi ipak izbacio saksofonisticu. Natjecatelj je ovoga puta poslao navijačicu Hajduka u studio, u kojemu se ona na milisekundu otkrila svoj pravi glas.

- Čisti je ton i nježno je otpjevala - zaključio je Saža Lozar. Josip je još jednom poslušao vrijedan savjet i izbacio navijačicu Hajduka, no navijačica je pokazala svoj dobar glas, a Josipov saldo ostao je na 3.000 eura.

U posljednjem izazovu eliminacije, Intervju, Josip je imao 30 sekundi za brzopotezna 'da' ili 'ne' pitanja upućena preostalim tajnim glasovima. Voditelj je uključio i publiku koja je glasala podizanjem ruku, što je Josipu pomoglo u odluci. No, ključni savjet došao je od njegove zaručnice koja je predložila da iz showa izbaci saksofonisticu. Josip ju je poslušao i eliminirao upravo nju. Saksofonistica je nekoliko trenutaka kasnije oduševila sve u studiju svojom izvedbom.

- Kakva boja glasa! - pohvalila ju je Alka Vuica, a publika ju je nagradila velikim pljeskom. Iza lika saksofonistice krila se glazbena glumica koja, osim što stvarno svira saksofon, očito i odlično pjeva.

Foto: NOVA TV

Josip je kroz sedam izazova imao sakupljenih 3.000 eura, pa ušao u 'Finalni duet' s odlukom da će nastaviti natjecanje i riskirati sav dotad osvojeni novac. Saša Lozar pridružio se posljednjem tajnom glasu, gitaristu, na pozornici, a čim je gitarist zapjevao, bilo je jasno. Gitarist je bio dobar glas, a Josip je otišao kući s 5.000 eura.