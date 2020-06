Spisateljica oplela po Đokoviću: 'Misli da je pametniji od svih'

Uz brojne sarkastične komentare na račun slavnog tenisača, spisateljica se osvrnula i na obožavatelje koji brane Novaka. Biljani se ne sviđa što na društvenim mrežama viđa komentare poput 'jadan Novak, nije znao'

<p>Srpska spisateljica <strong>Biljana Srbljanović </strong>(49) bila je zaražena korona virusom, a sad je javno prozvala tenisača <strong>Novaka Đokovića</strong> (33) zbog organizacije turnira u Zadru.</p><p>- Je l' mi sad njega trebamo tješiti što je kriv za zarazu gomile ljudi, uključujući i trudnicu i dijete od pet godina? Teško mu je, mislio je najbolje, u smislu, zna najbolje od svih. Čime je doputovao za Beograd, je li imao masku i koliko ljudi je svjesno izložio riziku samo tog dana, kad je odbio testiranje u Hrvatskoj, gdje nije odbio jahtu od pedeset soma tjedno? - 'oplela' je Biljana po tenisaču. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Novak Đoković ima korona virus</strong></p><p>No, tu se nije zaustavila već je nastavila pisati komentare o Novaku.</p><p>- I kako to da je njemu stigao rezultat testiranja tom brzinom? Je li se osoblje noćnog kluba, u kojem se slikao kako pleše, skida garderobu i divlja na pozornici, također testiralo i stigao im je rezultat u roku od jednog dana ili su to čobani, budale, a multimilijarder ima prednost jer njegov život, pa kad i ugrožava stotine drugih, vrijedi više? Ne znam, evo - rekla je Biljana. </p><p>Usprkos tome što ga je cijeli svijet kritizirao, kaže Biljana, Novak je organizirao događaj na kojem je bilo stotine ljudi i djece te ih je, tvrdi, svjesno izložio riziku. </p><p>- On može platiti najbolje liječenje kad mu hipnoza vode u čaši ne bude dala rezultate. Što da rade ostali? - oštra je spisateljica. </p><p>Uz brojne sarkastične komentare na račun slavnog tenisača, spisateljica se osvrnula i na obožavatelje koji brane Novaka. Biljani se ne sviđa što na društvenim mrežama viđa komentare poput 'jadan Novak, nije znao, želio je najbolje'.</p><p>- Ne, on je ZNAO, on je odlično znao, doslovno su mu svi rekli, svi ga upozorili, svi kritizirali, ali je arogantno mislio da je pametniji od svih. Znao je, odlično je znao i nikome nije želio najbolje, osim sebi - zaključila je spisateljica. </p>