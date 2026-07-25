DRUGI DAN THRILL BLUES FESTIVALA
Trilj odjekivao bluesom! Evo tko je u subotu rasplesao publiku
Blues se i u subotu svirao u Gradskom parku u Trilju, gdje je nastavljen program devetog Thrill Blues Festivala. Večer je otvorio Beg, a zatim su pred publiku stigli mentori i polaznici Thrill Blues School Banda. Potom su predviđeni nastupi Marca Bartoccionija te zajednički koncert Dr. Bekkna i Jollyja Jumpera, a veliki finale ovogodišnjeg festivala pripast će australskom gitarističkom fenomenu Taju FarrantuDodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu