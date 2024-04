Splićanka Klara glumi u novom Netflixovom hitu! 'Intezivno je'

Nakon uloga u mini seriji 'The Ibiza Affair', nizozemskoj TV seriji 'Moordvrouw' te filmovima 'An Impossibly Small Object' i 'Little Kingdom', splitska glumica Klara Mucci glumi i u hit seriji 'Crooks'.

Riječ je o njemačkoj seriji koja je na Netflix stigla prije više od tjedan dana te u tom kratkom vremenu osvojila gledatelje. Pogledalo ju je više od tri milijuna korisnika, što ju je vinulo na drugo mjesto najgledanijih Netflix naslova.

Radnja prati rat među bandama kriminalaca diljem Europe, a Klara utjelovljuje Aline Ionescu, djevojku iz kriminalnog miljea koja je privukla simpatije jednog od glavnih protagonista priče.

- Alina je pomalo ekscentrična djevojka u koju je zaljubljen jedan od glavnih likova i koja spletom nesretnih okolnosti biva upletena u kriminal oko kojeg se vrti radnja serije. Ona se sa svim svojim vrlinama i manama snalazi hodajući po rubu zakona i u konačnici ostavlja dojam pozitivnog lika - rekla je Mucci za Gloriju.

Posebno su joj se svidjele romantične mediteranske lokacije snimanja.

- Bilo je intenzivno, pogotovo za produkciju, jer je to bio veliki set a snimali smo u četiri države - Njemačkoj, Austriji, Francuskoj i Italiji - pa je sve trebalo i dobro organizirati. Ali tu je i čar putovanja s dragim kolegama, snimanja na zanimljivim lokacijama - od klubova i ulica u samom centru Beča i Berlina pa sve do romantičnih gradova kao što je Sestri Levante u Italiji gdje smo bili smješteni u dvorcu okruženom morem - otkrila je Klara.

Inače, Mucci je publika mogla upoznati i kroz RTL-ovu seriju 'Blago nama'.