Splićanka Anamaria Medak (22) svjetska je prvakinja u body buildingu, ali unatoč tome našla se na meti negativnih komentara u kojima ju prozivaju da će, ako ovako nastavi, postati muško.

- Komentara ima uvijek, kako pozitivnih, tako i negativnih. Oni koji nisu u sportu i ne shvaćaju ga, prema mom ekstremnom natjecateljskom izgledu imat će negativan stav. Ne obazirem se na njih jer iza mene stoji ogromna podrška obitelji i pozitiva meni dragih osoba. Ovako ekstra mišićavo izgledam samo na natjecanjima, to je trenutno stanje - kaže za Slobodnu Dalmaciju Medak koja je još od malih nogu aktivna u sportu, od atletike do cheerdancea, a sa 17 godina je iz čiste znatiželje ušla u teretanu.

Prvo natjecanje, na kojem je ujedno i osvojila broncu, bilo joj je na međunarodnom natjecanju Arnold Classic Europe 2020. godine, koje se u organizaciji jednog od najpoznatijih svjetskih bodybuildera i glumaca Arnolda Schwarzeneggera održalo u španjolskoj Sevilli, piše Slobodna Dalmacija.

- Nakon toga vraćam se u manje mišićavo, ne ovako izraženih separacija. Izgled na pozornici je postignut kombinacijom težinskog treninga i dijete. To je izgled s jako niskim postotkom potkožne masti, gdje je svaka linija na tijelu istaknuta. Tu nije u pitanju velika mišićna masa, već definicija koja daje efekt veličine - objasnila je Anamaria koja je uz sve to i studentica četvrte godine zagrebačke Farmacije, a prije toga je u Splitu završila MIOC, odnosno matematičku gimnaziju.

Zatim je u jesen 2021. godine, na natjecanju Arnold Classic Europe odnijela je titulu apsolutne prvakinje, da bi na Grand Prix Pepa u češkoj Opavi osvojila zlato.

- Prezadovoljna sam svojim tijelom. Čeka me još puno rada na sebi. Sve ovo kako izgledam i što sam postigla, nije ni blizu onoga što bih htjela. Svake godine ću ga samo unaprjeđivati kako bih bila još bolja u svom tom savršenstvu. Ovaj me sport oduvijek privlačio, ne samo zbog specifičnog izgleda, nego i činjenice da je jako težak, zahtjevan. To su ogromna odricanja i veliki trud. Sve to gledam kao na statusni simbol zato što na putu do ovakvog izgleda nema prečica. Samo puno rada i discipline, što me još više privlači. I postavlja još više ljestvice - kaže Anamaria.

Među pozitivnim komentarima našli su se i oni koji komentiraju da nije ženstvena, nježna, krhka, elegantna, profinjena i da izgleda toliko mišićavo kao da je bauštelac, te da će ovakvim tempom postati muškarac, ali ona kaže da ju to ne dira.

- Čudim se izjavama da ću s ovakvim sportom postati muškarac. Žena je žena, to što imam manji postotak masti i oblikovano tijelo, to ne znači da sam postala muško. U biti me to ne dira. - priznala je.

Kaže da dojam da je tijelo previše nabildano diže i posebno svjetlo, potamnjeno, te nauljeno tijelo, a u natjecanju su u jako niskom 'body fat' stanju koje dugoročno nije održivo ni zdravo te je to samo privremeni izgled koji traje mjesec do dva.