Splitski bend Justin's Johnson i Mladen iz TBF-a imaju novi singl 'Super Mario'. Pogledajte spot!

Splitski ska-punk bend Justin’s Johnson predstavlja novi singl 'Super Mario'.

Premijerom pod okriljem Dallas Recordsa, Justin’s Johnsons su u petak objavili drugi singl sa svog nadolazećeg studijskog albuma 'Ljubav i Napredak'.

Foto: PROMO

Splitski punk-rock-brass bend Justin's Johnson nakon zadnjeg objavljenog singla 'Znak' odlučio je u novom procesu stvaranja i pisanja iskušati moć neposredne inspiracije koja ih je dovela do novog singla o ultimativnom superheroju iz dobro nam poznatih video igara, stripova i animiranih filmova. 'Super Mario' tako je novi singl ovog razigranog benda kojemu je za željeni zvuk prijeko potreban bio baršunasti bariton, a najidealaniji za to je Mladen Badovinac (TBF) kojemu je ovo prva suradnja s Justin's Johnsonima.

'Super Mario' je zabavnom igrom teksta i mnogih instrumenata uhvatio duh devedesetih i prenio ga u novom disco funk ruhu.

Tekst, glazbu i aranžman pjesme potpisuje cijeli bend, a osim što pjesmu karakterizira znakovita i prepoznatljiva brass sekcija benda, ovaj put aranžmanom vraćaju slike djetinjstva- motivima dobro poznate igrice Super Mario.

Foto: PROMO

O cijelom procesu stvaranja pjesme više nam je rekao član benda Miro Alač:

''Za razliku od standardnog procesa oblikovanja pjesme gdje se u pravilu na probu već dolazilo sa gotovom idejom, ovaj put su članovi benda odlučili iskušati moć neposredne inspiracije te se od početne brass teme svako uključio s prvim što mu je palo napamet, glazbeno i lirički..i kako su se u tom beskompromisnom songstormingu počeli redati batman, pacman, scatman i ostale vedete 90ih, nedostajao je onaj ultimativni superheroj koji će sve povezati u jednu, samo na prvo uho, besmislenu cjelinu. Nakon nekoliko minuta šutnje i povremenih uzdaha, kad su već i sami članovi benda počeli sumnjati u svoju sposobnost povezivanja sa svemirom, neko je uzviknuo Super Mario ulazi u klub i sve se otvorilo..svjetlost je obasjala prostor od benda (žarulja nam je štekala), riječi su nam same izlazile iz usta dok su prsti u transu svirali note koje još nikad nismo čuli..i kao šta je Super Mario spasio svoju super ekipu odvevši ih u klub, nama je također trebao netko da nas u zadnji tren izbavi iz tog dance transa u koji smo ušli i svojim baršunastim baritonom vrati na Zemlju te odvede u neke mirnije vode (čitaj Opatija 60-ih)..a tko bi za to mogao biti pozvaniji od našeg Mladena Badovinca...jer svaka ekipa treba svog Supera, bio on Mario ili Mlađo.''

Najavu pjesme Justinsi su počeli nastupom na splitskom krnjevalu prigodno maskirani u likove iz Super Maria.

Foto: PROMO

Spot, iz radionice talentiranog Tonija Mijača, vraća green-screen u 2023. godinu i odlično ilustrira ugođaj cijele pjesme. Na singlu i u spotu je gostovao Mladen Badovinac iz TBF, te dao svoj jedinstven pečat, kako glumački tako i pjevački.

Justinsi, u sklopu promocije novo singla i nadolazećeg albuma u subotu nastupaju u Backbaru Plana B. Kako kažu - ovoga puta imaju najviše instrumenata po članu benda u Republici Hrvatskoj.

Foto: PROMO

Nakon kultne proslave 20. godina benda vraćaju se na istu pozornicu da rasplešu svoju vjernu publiku hitovima sa prethodnih studijskih albuma, a moći će se čuti i mnogo friškog materijala spremnog za novi album.

Foto: PROMO

