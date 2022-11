Splitski festival više neće biti isti: Dosadašnji organizator Mrduljaš 'izgubio' na natječaju

Splitski festival kakav kroz desetljeća publika i glazbenici pamte i poznaju od iduće godine odlazi u povijest i dobiva potpuno novu vizuru, ali i novi identitet, piše Jutarnji list. Dosadašnji organizator Tomislav Mrduljaš i njegova firma 'Dalmacija koncert' za razdoblje od 2023. do 2025. ponudili su na natječaju bogati program i najveća imena s domaće scene poput Zorice Kondže, Doris Dragović, Gibonnija, Marijana Bana, ali nisu pobijedili.

Foto: Miroslav Lelas/PIXSELL

Na natječaju Grada Splita i Turističke zajednice Grada Splita pobijedila je tvrtka Wolfman j.d.o.o., na čijem čelu je Stevo Vučković Stivi.

Kako je Jutarnji list doznao, Vučkovićev plan je 26. lipnja, prvog dana festivala, ponuditi gledateljima i publici Večer retrospektive. Tu će se izvoditi najveći hitovi Olivera, Miše Kovača, Tereze Kesovije i mnogih drugih.

Druga je večer rezervirana za Split Blues Festival - ln memoriam Jadran Zlodre Gobbo, a iduću noć i Split Open Jazz Fair, gdje će Splitski festival, dosad poznat kao festival zabavne glazbe, na Prokurative donijeti najbolje od džeza u Hrvatskoj.

Foto: Miroslav Lelas/PIXSELL/Nova TV

Četvrta večer zvat će se 'Splitska etno škrinja' ili 'Prokurative plešu'. Bazirat će se na različitim regionalnim etno izričajima u Hrvatskoj "zbliženih s tehnološkim dostignućima modernog doba". S druge strane, 'Prokurative plešu' je večer s DJ programom pa će tu biti svega, od salse, zumbe, tanga pa do housea, break dancea i hip-hopa.

Peti dan satkan je od cjelovečernjih koncerata stranih gostiju pa su predložili američki bend Calexico iz Tucsona u Arizoni.

Šesta večer nazvana je Splitski festival - Young guns, gdje će deset mladih, etabliranih orkestara, bendova, DJ-a i slično izveli po jednu svoju hit-pjesmu i jednu obradu iz fundusa festivala. Splitski festival - Večer autorskih pjesama, sedma je i zadnja večer festivala kada će uz festivalski orkestar i izvođenje uživo biti izvedeno 25 odabranih kompozicija po provedenom natječaju za nove skladbe te žiriranje uz pomoć Festivalskog savjeta, piše Jutarnji list.

Dosadašnji organizator Tomislav Mrduljaš i njegova ekipa imali su drukčiji plan - program oslonjen na tradiciju kakvu na Prokurativama Split njeguje od 1960.

Foto: Miroslav Lelas/PIXSELL

Prva večer festivala počela bi u srpnju ekskluzivnim koncertom jednog od renomiranih hrvatskih izvođača, a Mrduljaš je predložio koncerte: A strana, repertoar pjesama sa Splitskog festivala, Prljavo kazalište te Zoricu Kondžu i prijatelje.

Druga večer festivala zamišljena je bila kao retrospektiva najvećih hitova u povijesti festivala poput već odrađenih večeri pjesama Jakše Fiamenga, Momčila Popadića, Krste Jurasa, Miše Kovača, Tereze Kesovije... U idućim izdanjima prijedlozi su bili Večer retrospektive Tragom Olivera, Večer retrospektive Tomislava Zuppe te Večer retrospektive Tome Bebića.

Foto: Miroslav Lelas/PIXSELL

Treća, finalna večer festivala bila bi večer novih, ranije neobjavljenih skladbi različitih glazbenih stilova. Stručni tim bi odabrao pjesme i ranije bi ih učestalije puštali u radijskom eteru, navodi Jutarnji list.

Nastavio bi se i koncertni program festivala te proširenje programa festivala na više dana pod nazivom Festivalski šušur, na različitim interesantnim gradskim lokacijama, kao što su prošlih godina imali na Peristilu večer Split u klapskoj pjesmi, koncerte Nine Badrić, Zorice Kondže i Massima. Mislili su od 2023. do 2023. proširiti program i na druge lokacije, ali s obzirom na to da su Gradska uprava i Turistička zajednica Grada Splita odlučili drukčije, Mrduljašev program nećemo gledati.

Foto: Milan Sabic/PIXSELL

