Splitski fotograf o buktinji u Los Angelesu: 'Tu živim 35 godina, a ovo još nikad nisam doživio...'

Splitski fotograf Jadran Lazić trenutno se nalazi u Los Angelesu kojeg su zahvatili strašni šumski požari. Za Slobodnu Dalmaciju ispričao je kako tamo živi 35 godina i da nikada to sada nije svjedočio ovakvoj katastrofi, kada su požari u pitanju.

- Požari još nisu došli do mog dijela grada, ali supruga i ja smo spremili najosnovnije stvari, napunili automobil gorivom i spremni smo za evakuaciju, naravno ako ona bude potrebna - poručio je fotograf te dodao da se nada da neće morati napustiti svoj dom, no da je na to spreman, iako ne zna gdje će otići...

Istaknuo je i kako je najveći problem trenutno vjetar te da je u Kaliforniji velika suša.

I sami vatrogasci su istaknuli da su snažni vjetrovi veliki problem zbog čega se požar i dalje širi. Ne nadaju se kako će ga obuzdati, već su usredotočeni na spašavanje života.

- Požari su se sada proširili na više od 4000 hektara, međutim oni se i dalje šire. Problem su vjetrovi koji prema prognozama neće popustiti cijelu noć, a vjerojatno ni u srijedu - rekao je za strane medije David Acuna, službenik za javno informiranje.

Ipak, Lazić se nada da vatra neće prijeći veliku autocestu koja dijeli dio grada u kojem živi od butkinje...