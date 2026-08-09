Splitski gradonačelnik Tomislav Šuta na Sinjsku alku stigao je u pratnji svoje supruge Matilde

Ovogodišnje, 311. izdanje Sinjske alke je okupila mnoge poznate, a među uzvanicima bio je i splitski gradonačelnik Tomislav Šuta, kojeg je u Sinju pratila supruga Matilda.

Sinj: 311. Sinjska alka, uzvanici u svečanoj loži | Foto: Zvonimir Barisin /PIXSELL

Zajedno su gledali tradicionalno viteško natjecanje s tribina. Šuta je nosio bijelu košulju bez kravate i sunčane naočale, a njegova supruga elegantnu smeđu haljinu sa čipkastim detaljima.

Sinj: 311. Sinjska alka, uzvanici u svečanoj loži | Foto: Zvonimir Barisin /PIXSELL

Inače, Matilda je diplomirana ekonomistica, a s Tomislavom se upoznala još tijekom studija. Studirala je financije na Ekonomskom fakultetu, a u braku su od siječnja 2008. godine. Tomislav i Matilda Šuta imaju troje djece - Zvonimira, Lauru i Klaru.

Matilda Šuta je više od 16 godina radila u splitskoj gradskoj upravi, gdje je obnašala funkciju savjetnice za financije, a bila je i članica Vijeća za strategiju razvoja Splita i sudjelovala u Smart City projektu.

Sinj: 311. Sinjska alka, uzvanici u svečanoj loži | Foto: Zvonimir Barisin /PIXSELL

Lani je u siječnju dala otkaz u gradskoj upravi kako bi se posvetila obiteljskom poduzeću Financial Office, koje je osnovao njezin suprug. Preuzela je upravljanje tvrtkom s obzirom na to da je njen suprug radi saborskog mandata morao privremeno napustiti poslovanje.