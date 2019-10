Splitski nogometaš gol do pasa zabavljao se na nastupu Cece...

Prošlog vikenda u Ateni nogometaš Ognjen Vranješ slavio je 30. rođendan. Među uzvanicima bio je i splitski nogometaš te njegov suigrač iz AEK-a i povremeni hrvatski reprezentativac Marko Livaja (27). Kako pokazuju snimke koje je objavio Kurir, nogometaši su se ludo zabavljali na rođendanu bivšeg ljubavnika Jelene Karleuše (40). Među veselijima u društvu svakako je bio i Livaja, koji je, kao i ostatak gostiju, gol do pasa pjevao cajkaške hitove. Posebna gošća na rođendanu bila je Svetlana Ražnatović Ceca, udovica četničkog vođe i ratnog zločinca Arkana.

Livaja je prvo veselo hopsao uz cajku Nađu Golubović, slikavao je 'selfieje' i napinjao mišiće, a onda je pomogao slavljeniku puhati u svjećice na torti. Mikrofon je kasnije preuzela Ceca i oduševila društvo kojoj je skandiralo.

I Livaja je, baš kao i Vranješ, poznat po brojnim skandalima..Nakon utakmice kvalifikacija za Ligu prvaka protiv Videotona udario je srpskog nogometaša Danka Lazovića nogom u prsa, dok je igrao u Italiji za Atalantu prvo je šakom udario nogometaša Ivana Radovanovića, a onda je navijače kluba nazvao gadovima.

Foto: Facebook - Poslije jednog duela na travnjaku unio mi se u lice. Pokušao sam se okrenuti i otići, ali me on pogodio šakom u glavu. Srećom da sam bio okrenut, jer vjerojatno bi mi polomio nos da me udario s prednje strane - rekao je nakon incidenta srpski nogometaš Radovanović.

