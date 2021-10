Tko sad ne bi poželio Hanu Huljić (30) i Petra Grašu (45) da se smiješe s reklame? S jumbo plakata? Zagrljeni. Sretni. Naša megazvijezda i kći ćaće estrade marketinški su sad najslađi zalogaj. Na zaljubljenom paru je da iskoristi trenutak, kao uostalom i mnogi prije njih.

POGLEDAJTE VIDEO:

Primjeri parova koji su u svoje vrijeme izazvali nezapamćeno zanimanje medija pokazuju da PR nikad nije naodmet. Najveća zvijezda početkom 90-ih bio je Sandi Cenov (53). Kad je zavolio prelijepu Fani Čapaliju, mediji su se jako zainteresirali i tako su ušli među najtraženiji hrvatski PR par. S naslovnica svih tiskovina je vrištalo “Miss Hrvatske i idol generacije zajedno”. Interneta i društvenih mreža nije ni bilo pa su njih dvoje na naslovnicama itekako podizali tiraže. Ljubav medija i megazvijezda rezultirala je zadovoljnim trljanjem ruku s obje strane. Zvijezde su pojačavale ionako pretrpani raspored s gažama, a tiskovine se prodavale u stotinama tisuća. Vrlo brzo počelo se šuškati kako zapravo i nisu u vezi, nego je sve to dobar PR, no par je i nakon prekida izjavljivao kako su se doista voljeli. I Zoran Škugor potvrdio je to riječima: “Možda je neki par bio i dogovoren kao PR par, ali Fani i Sandi to nisu bili”.

Fejkanje im ni jednom nije trebalo. On je bio megazvijezda, a ona najljepša Hrvatica. Koju smo obožavali zbog onog nespretnog: “It’s OK”. Možda je zbog treme na svjetskom izboru i šturog odgovora ostala bez lente, ali ta nespretnost donijela joj je samo simpatije javnosti. Fani su tad obasipali ponudama za revije, reklame... Bilo što, samo da na plakatu imaju njezino lice. Sandijeva slava počela je kad ga je kao pilot projekt Zoran Škugor prvog uzeo na plaću. Škugor je plaćao pjesme, spotove, organizirao koncerte... Sandi je u početku imao plaću od tadašnjih 4000 DEM. Sljedeće godina plaća mu se povećala na 9000 DEM, a treće je godine zarađivao 12.000 DEM. Samo od koncerata u tri godine zaradio je oko 230.000 DEM. Njegova “Ljubav za sve”, megahit tog vremena, i danas se pjevuši. Na svim je set listama raznih tuluma i svirki 90-ih. Ljubav s Fani potrajala je tek koji mjesec, a onda je Škugor na Splitskom festivalu upoznao Sandija s Brankom Bebić.

Lijepa Metkovka svidjela mu se na prvi pogled. Pitao ju je bi li s njim popila kavu, a ona mu je ironično odgovorila: ‘Nisam ti ja Fani Čapalija!’. Zelenooka i smeđokosa metkovska ljepotica također je bila enormno tražena nakon što se izvrsno plasirala na svjetskom izboru osvojivši titulu Miss Europe 1994. Baš kao i Fani. I danas je pamtimo iz “zlatnog doba” hrvatskih missica. Ostvarila je uspješnu karijeru modela, bila djevojka o kojoj su svi maštali. Tih godina biti u društvu s Brankom Bebić bila je stvar prestiža. O prijateljstvu, njoj kao svojoj djevojci, maštalo je pola svijeta. Sandi se dugo mučio oko nje, bila mu je neosvojiva, sve dok nije snimio pjesmu ‘Žena budi mi ti’. Demo snimku joj je poslao poštom i tako je zaprosio.

Tako je počela jedna od najromantičnijih estradnih veza koja je završila brakom. Skromnom svadbom bez medijske pompe, tulumom u Saloonu samo za probrano društvo te - dobrim PR-om. Sponzori su se gurali, nazivali Škugora i nudili stvoriti paru što god im treba. Sandi je u to vrijeme u Mesničkoj kupio stan i trebalo ga je opremiti. Škugor je kompenzirao što god je mogao, pomogao oko staklarije, kuhinje...

U suradnji s tadašnjom Arenom, dogovorio je da sponzorski dobiju kuhinju vrijednu 16.000 kuna. Nikakvih problema oko toga nije bilo, mogli su birati jer je su se svi mediji i sponzori trgali da imaju bilo što o Sandiju, najvećem šarmeru i zavodniku 90-ih. Baš kao i o najljepšoj Hrvatici, čije je lice svaka tvrtka htjela na jumbo plakatima. Ipak, blagodati PR-a koji je u njihov dom donio što god su željeli, nije sačuvao idilu. Kad su shvatili da nisu jedno za drugo, rastali su se mirno, kulturno i civilizirano. Nisu punili novinske stupce, niti su ikad izrekli riječ jedno protiv drugog. Branka se udala za poduzetnika Hrvoja Krstulovića, a Sandi Cenov u braku je s Ilinom.

– Branka i ja poštujemo se kao bivši supružnici. Ne vučemo se poput mnogih po sudovima. Hvala Bogu – rekao je svojedobno Sandi. Branka i Sandi sreću su našli u stabilnim drugim brakovima u kojima su se rodila i djeca. Branka ih ima troje, a Sandi dvoje. Samo se Fani Čapalija razvela od Ivice Mornara, a treću bračnu sreću nije ni pokušala naći. Privatni život čuva od znatiželjne javnosti. I danas zrači pozitivnom energijom kao i onog trenutka kada je stala na pozornicu i zadivila cijeli svijet. Jednom je rekla da nema potrebu mijenjati se.